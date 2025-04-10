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10/04/2025 19:32

《再戰明天》聖路易斯聯儲總裁發表講話，美國公布ＰＰＩ等數據

　　《經濟通通訊社１０日專訊》聖路易斯聯儲總裁發表講話，及美國公布ＰＰＩ等數據，料為
周五（１１日）市場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，歐盟經濟和財政事務部長非正式會議舉行（至１２日），歐洲央行
總裁拉加德與執委奇波洛內參加。本港時間周五晚６：００ｐｍ，西班牙首相桑切斯會見中國國
家主席習近平和國務院總理李強。６：４５ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德與執委奇波洛內參加歐元
集團會議，拉加德參加記者會。９：００ｐｍ，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯接受雅虎財經的訪問
。１０：００ｐｍ，聖路易斯聯儲總裁穆薩萊姆就美國經濟與貨幣政策發表講話，並參加一個談
話節目。
　
＊德國公布ＣＰＩ，紫金礦業公布業績＊
　
　　數據方面，周五（１１日）７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布３月貨幣供應Ｍ２
；３月貨幣供應Ｍ３。２：００ｐｍ，英國公布２月服務業指數，月率升幅料維持於０﹒１％；
２月工業生產年率跌幅料由１﹒５％擴大至２﹒３％，月率料由下滑０﹒９％改善至升０﹒１％
。同一時間，德國公布３月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒４％收窄至０﹒３％，年率升幅
料由２﹒３％收窄至２﹒２％。８：３０ｐｍ，美國公布３月生產者物價指數，月率料由持平升
上０﹒２％，年率升幅料由３﹒２％擴大至３﹒３％。１０：００ｐｍ，美國公布４月密歇根大
學消費者信心指數，料由５７降至５３﹒８。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：紫金礦業（０２８９９）等。（ｗａ）

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