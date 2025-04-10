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期貨新聞

10/04/2025 19:31

《日入而息》美國關稅急轉彎獨對華加徵，港股彈４１７點連升三日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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美對華徵稅１２５％，外交部指一己之私，與全世界作對；中美是否會商談關稅？外交部替美方
應拿出平等尊重態度；外交部駐港公署表示逼迫各國認輸的野蠻人，不要指望等到中國電話；中
國提醒公民謹慎赴美，外交部指民意環境遭美方惡化；對美徵更高關稅？商務部表示不評論假設
問題，貿戰沒贏家；商務部表示將堅定不移走好自己的路，助外貿企業擴內銷　　　　　　　　
美商務部長指特朗普預期將與習近平對話；美財長貝森特稱中國不應借人民幣貶值求生，不排除
讓中概股退市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東盟不對美關稅採報復措施，澳洲拒攜手中國抗美國關稅　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐洲央行管委加洛稱特朗普暫停關稅是邁向理性一步；法外貿行指美國關稅或引發保護主義，損
害全球經濟增長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
統計局表示內地３月ＣＰＩ跌０﹒１％遜預期，ＰＰＩ跌幅擴大；提振消費等效應續顯現，核心
ＣＰＩ明顯回升；部分行業供需結構改善，價格呈現積極變化；機構指中國通縮壓力持續存在，
料未來幾季加劇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰林紹波指關稅或致貨運業務中斷，正領導跨部門小組應對　　　　　　　　　　　　　　　
信保局推出三項支援企業措施，包括減低新興市場保費率　　　　　　　　　　　　　　　　　
港投公司與ＷｅＬａｂ達成戰略合作，推動金融科技ＡＩ創新應用；陳茂波稱ＡＩ為香港核心產
業願景，冀青年成為產業構建者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局聯同警方及銀行推５大措施打擊傀儡戶口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指收升４１７點報２０６８１滙控彈半成，百天線見阻力難補裂口
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》
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　　滬綜指收漲１﹒１６％重上三千二，市場憧憬國家穩市
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　歐元仍可能受惠美國減息，低位吸納　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１０５８╱０２，日圓最新報１４６﹒０３╱０５
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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「ｉｆ」椰子水母企ＩＦＢＨ港上市，去年多賺近１倍　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳寧德時代擬今季在港上市，關稅戰下仍對市場有信心　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｌａｌａｍｏｖｅ發布可持續發展報告，持續推動新能源車普及化　　　　　　　　　　　　　
中集安瑞科（０３８９９）與歐洲船東簽運輸加註船訂單　　　　　　　　　　　　　　　　　
迅銷（０６２８８）午後停牌，停牌前報２４元升逾７％；迅銷（０６２８８）中期純利升１９
﹒２％，上調全年盈測　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長江生命科技（００７７５）今早停牌，待刊發公告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
四環（００４６０）附屬軒竹生物新藥治晚期乳腺癌臨床ＩＩＩ期期中分析結果發表　　　　　
比亞迪（０１２１１）漢Ｌ新車發布，售價較預售降兩成，頂配版低於３０萬人幣　　　　　　
港投公司與ＷｅＬａｂ達成戰略合作，推動金融科技ＡＩ創新應用　　　　　　　　　　　　　
香港寬頻（０１３１０）與中移動（００９４１）及Ｉ　Ｓｑｕａｒｅｄ仍在談判，尚未達成協
議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長久股份（０６９５９）久車ＧＯ平台截至去年底錄５﹒１萬家經銷商註冊　　　　　　　　　
百度（０９８８８）將在本月２５日發布文心大模型４﹒５　Ｔｕｒｂｏ　　　　　　　　　　
華僑銀行香港指該行佔香港汽車貸款市場市佔率逾４０％以上　　　　　　　　　　　　　　　
寶勝國際（０３８１３）３月綜合經營收益淨額按年跌８﹒２％，首季跌５﹒４％　　　　　　
ＣＬＳＡ（０６８７７）姬廣飛已獲委任為主席及行政總裁　　　　　　　　　　　　　　　　
江山控股（００２９５）首季太陽能發電站總發電量升４﹒７％　　　　　　　　　　　　　　
丘鈦科技（０１４７８）３月攝像頭模組銷售數量按年跌１９﹒２％　　　　　　　　　　　　
舜宇光學科技（０２３８２）３月手機鏡頭出貨量按年降１６﹒３％　　　　　　　　　　　　
零跑汽車（０９８６３）即日起免費開放高速智能領航輔助功能　　　　　　　　　　　　　　
安踏體育（０２０２０）首季安踏品牌產品零售金額按年錄高單位數正增長；收購ＪＡＣＫ　Ｗ
ＯＬＦＳＫＩＮ，料次季末或第三季初完成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
屈臣氏集團於德勤《全球零售力量》排名上升至第５２位　　　　　　　　　　　　　　　　　
中銀香港（０２３８８）於五一黃金周延長７家分行服務時間　　　　　　　　　　　　　　　
京東（０９６１８）外賣宣布明日起推出百億補貼，一年內投入超１００億　　　　　　　　　
勝獅新加坡（００７１６）附屬與Ａ＊ＳＴＡＲ　ＡＲＴＣ合作開發能源管理系統　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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衛健委鼓勵醫院設體重管理門診，６月底前全覆蓋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
一季度中小企業發展指數８９﹒５，２０２０年來最高　　　　　　　　　　　　　　　　　　
統計局表示內地３月ＣＰＩ跌０﹒１％遜預期，ＰＰＩ跌幅擴大；提振消費等效應續顯現，核心
ＣＰＩ明顯回升；部分行業供需結構改善，價格呈現積極變化；機構指中國通縮壓力持續存在，
料未來幾季加劇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行６５９億逆回購利率持平，淨回籠１５７５億；ＩＮＧ料人行最快次季降息３０基點、降準
１００基點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地銀行回購增持貸款授信總額已超３０００億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
機構指各地公示擬用專項債收購存量土地總額超一千億；中信證券指房地產新周期開啟的信號已
經出現；中金指匯金增持ＥＴＦ釋積極訊號，Ａ股顯中長期價值；大摩指上調中國必需消費板塊
評級，建議增防御性資產；東方金誠指物價穩中偏弱，擴消費對沖外部衝擊空間足　　　　　　
高盛下調中國今明兩年ＧＤＰ增長預測至４％和３﹒５％；施羅德指關稅導致通脹加劇增長放緩
，聯儲局左右為難；普徠仕料亞洲企業信貸表現分化，有利主動精選債券策略　　　　　　　　
商務部加強物項列管等，完善出口管制體系；中央軍委對軍隊藥品完善儲備制度、規範採購管理
內地廣告產業去年收入首破１﹒５萬億，同比增１８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海三大先導母基金已撬動１７２億元社會資本；上海臨港新片區與斯泰蘭蒂斯及Ｖｅｎｃｈｉ
簽約合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
抖音、紅果、快手等３月累計下架超７００部微短劇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
縱目科技申請破產審查，此前傳全員欠薪、社保斷繳等　　　　　　　　　　　　　　　　　　
疊紙控祖龍侵權及不正當競爭勝訴，獲判賠共１５萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海科創三期基金將於本月底首次關帳，金額超３０億　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升９％，金管會周六下午宣布限空令是否繼續
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》
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世貿料中美關稅戰可能導致兩國貿易額最多減少８０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
王文濤與馬來西亞貿工部長通話，加強中馬和東盟合作；傳中國帶頭拋售美國國債，特朗普關稅
政策急轉彎；中國傾售美債如啟貿易核武，顛覆市場亦可能影響自身；中方於世貿會議斥美國對
等關稅「開錯方、吃錯藥」；美對華徵稅１２５％，外交部指一己之私，與全世界作對；中美是
否會商談關稅？外交部替美方應拿出平等尊重態度；外交部駐港公署表示逼迫各國認輸的野蠻人
，不要指望等到中國電話；中國提醒公民謹慎赴美，外交部指民意環境遭美方惡化；對美徵更高
關稅？商務部表示不評論假設問題，貿戰沒贏家；商務部表示將堅定不移走好自己的路，助外貿
企業擴內銷；立訊精密表示沒有在美建廠計劃，對失實信息保留追究權利；美國商品離開自貿區
進入國內銷售需補繳稅款；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美商務部長指特朗普預期將與習近平對話；美財長貝森特稱中國不應借人民幣貶值求生，不排除
讓中概股退市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
渣打ＣＥＯ警告貿易戰無贏家，籲善意與談判化解衝突　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工總莊子雄稱中美已無可能再做生意，業界持觀望態度　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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日本爆百日咳疫情，４千多人染病１名嬰兒死亡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
尹錫悅最早周五搬離總統官邸，李在明正式表態參選　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東盟不對美關稅採報復措施，澳洲拒攜手中國抗美國關稅　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐洲央行管委加洛稱特朗普暫停關稅是邁向理性一步；法外貿行指美國關稅或引發保護主義，損
害全球經濟增長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國前財長薩默斯稱霸凌者退縮，美國真是可悲；特朗普暫停關稅提振股市，惟揮不去經濟衰退
擔憂；李飛飛團隊報告指中美ＡＩ模型性能差距縮至最小０﹒３；ＯｐｅｎＡＩ反訴馬斯克，要
求阻止非法及不公行為　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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亞股普漲，日經指數飆逾９％，創去年８月來最大漲幅；亞洲新興市場貨幣兌美元走強，印尼盾
創一個月最大漲幅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐洲股市收市跌至２０２４年１月以來最低水平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
基金大佬葛洛斯質疑總統操縱市場，導致美股波動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國電商亞馬遜據報取消部分中國產品訂單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福士汽車首季全球交付２１３萬輛，按年升１﹒４％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全球最富有５００人的總淨值周三創下紀錄最大增長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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何永賢稱無意延長輪候公屋現金津貼計劃，料簡約公屋等可取代　　　　　　　　　　　　　　
羅淑佩稱計劃多方面推廣海岸及海島旅遊，研放寬垂釣及增遊艇泊位　　　　　　　　　　　　
金管局聯同警方及銀行推５大措施打擊傀儡戶口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳美寶稱全速推展智慧綠色集團運輸項目，爭取今年就啟德項目招標；正籌備成立統一叫車平台
，繼續打擊非法載客取酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳茂波稱ＡＩ為香港核心產業願景，冀青年成為產業構建者　　　　　　　　　　　　　　　　
中小企３月營商指數上升，商用服務及物流業表現尤佳　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蔡傑銘將任運物局常任秘書長，何鎮雄升任屋宇署署長　　　　　　　　　　　　　　　　　　
甯漢豪稱研為北都產業園設管理公司，將制定建築物料中央採購方案　　　　　　　　　　　　
林紹波稱關稅或致貨運業務中斷，正領導跨部門小組應對　　　　　　　　　　　　　　　　　
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（ｚｚ）

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10/04/2025 16:31  即月期指最後交易價２０６９６升５０８點，高水１４點

10/04/2025 15:24  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５４６２﹒３跌近２９點

10/04/2025 09:15  期指高開３７６點報２０５６４，國指期貨升１０３點報７６０５

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