《日入而息》美國關稅急轉彎獨對華加徵，港股彈４１７點連升三日

《今天重點》

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美對華徵稅１２５％，外交部指一己之私，與全世界作對；中美是否會商談關稅？外交部替美方

應拿出平等尊重態度；外交部駐港公署表示逼迫各國認輸的野蠻人，不要指望等到中國電話；中

國提醒公民謹慎赴美，外交部指民意環境遭美方惡化；對美徵更高關稅？商務部表示不評論假設

問題，貿戰沒贏家；商務部表示將堅定不移走好自己的路，助外貿企業擴內銷

美商務部長指特朗普預期將與習近平對話；美財長貝森特稱中國不應借人民幣貶值求生，不排除

讓中概股退市

東盟不對美關稅採報復措施，澳洲拒攜手中國抗美國關稅

歐洲央行管委加洛稱特朗普暫停關稅是邁向理性一步；法外貿行指美國關稅或引發保護主義，損

害全球經濟增長

統計局表示內地３月ＣＰＩ跌０﹒１％遜預期，ＰＰＩ跌幅擴大；提振消費等效應續顯現，核心

ＣＰＩ明顯回升；部分行業供需結構改善，價格呈現積極變化；機構指中國通縮壓力持續存在，

料未來幾季加劇

國泰林紹波指關稅或致貨運業務中斷，正領導跨部門小組應對

信保局推出三項支援企業措施，包括減低新興市場保費率

港投公司與ＷｅＬａｂ達成戰略合作，推動金融科技ＡＩ創新應用；陳茂波稱ＡＩ為香港核心產

業願景，冀青年成為產業構建者

金管局聯同警方及銀行推５大措施打擊傀儡戶口

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《即日市況》

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恒指收升４１７點報２０６８１滙控彈半成，百天線見阻力難補裂口

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《深滬股市》

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滬綜指收漲１﹒１６％重上三千二，市場憧憬國家穩市

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《美元匯價》

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歐元仍可能受惠美國減息，低位吸納

歐元最新報１﹒１０５８╱０２，日圓最新報１４６﹒０３╱０５

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《公司資訊》

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「ｉｆ」椰子水母企ＩＦＢＨ港上市，去年多賺近１倍

傳寧德時代擬今季在港上市，關稅戰下仍對市場有信心

Ｌａｌａｍｏｖｅ發布可持續發展報告，持續推動新能源車普及化

中集安瑞科（０３８９９）與歐洲船東簽運輸加註船訂單

迅銷（０６２８８）午後停牌，停牌前報２４元升逾７％；迅銷（０６２８８）中期純利升１９

﹒２％，上調全年盈測

長江生命科技（００７７５）今早停牌，待刊發公告

四環（００４６０）附屬軒竹生物新藥治晚期乳腺癌臨床ＩＩＩ期期中分析結果發表

比亞迪（０１２１１）漢Ｌ新車發布，售價較預售降兩成，頂配版低於３０萬人幣

港投公司與ＷｅＬａｂ達成戰略合作，推動金融科技ＡＩ創新應用

香港寬頻（０１３１０）與中移動（００９４１）及Ｉ Ｓｑｕａｒｅｄ仍在談判，尚未達成協

議

長久股份（０６９５９）久車ＧＯ平台截至去年底錄５﹒１萬家經銷商註冊

百度（０９８８８）將在本月２５日發布文心大模型４﹒５ Ｔｕｒｂｏ

華僑銀行香港指該行佔香港汽車貸款市場市佔率逾４０％以上

寶勝國際（０３８１３）３月綜合經營收益淨額按年跌８﹒２％，首季跌５﹒４％

ＣＬＳＡ（０６８７７）姬廣飛已獲委任為主席及行政總裁

江山控股（００２９５）首季太陽能發電站總發電量升４﹒７％

丘鈦科技（０１４７８）３月攝像頭模組銷售數量按年跌１９﹒２％

舜宇光學科技（０２３８２）３月手機鏡頭出貨量按年降１６﹒３％

零跑汽車（０９８６３）即日起免費開放高速智能領航輔助功能

安踏體育（０２０２０）首季安踏品牌產品零售金額按年錄高單位數正增長；收購ＪＡＣＫ Ｗ

ＯＬＦＳＫＩＮ，料次季末或第三季初完成

屈臣氏集團於德勤《全球零售力量》排名上升至第５２位

中銀香港（０２３８８）於五一黃金周延長７家分行服務時間

京東（０９６１８）外賣宣布明日起推出百億補貼，一年內投入超１００億

勝獅新加坡（００７１６）附屬與Ａ＊ＳＴＡＲ ＡＲＴＣ合作開發能源管理系統

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《中國要聞》

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衛健委鼓勵醫院設體重管理門診，６月底前全覆蓋

一季度中小企業發展指數８９﹒５，２０２０年來最高

統計局表示內地３月ＣＰＩ跌０﹒１％遜預期，ＰＰＩ跌幅擴大；提振消費等效應續顯現，核心

ＣＰＩ明顯回升；部分行業供需結構改善，價格呈現積極變化；機構指中國通縮壓力持續存在，

料未來幾季加劇

人行６５９億逆回購利率持平，淨回籠１５７５億；ＩＮＧ料人行最快次季降息３０基點、降準

１００基點

內地銀行回購增持貸款授信總額已超３０００億

機構指各地公示擬用專項債收購存量土地總額超一千億；中信證券指房地產新周期開啟的信號已

經出現；中金指匯金增持ＥＴＦ釋積極訊號，Ａ股顯中長期價值；大摩指上調中國必需消費板塊

評級，建議增防御性資產；東方金誠指物價穩中偏弱，擴消費對沖外部衝擊空間足

高盛下調中國今明兩年ＧＤＰ增長預測至４％和３﹒５％；施羅德指關稅導致通脹加劇增長放緩

，聯儲局左右為難；普徠仕料亞洲企業信貸表現分化，有利主動精選債券策略

商務部加強物項列管等，完善出口管制體系；中央軍委對軍隊藥品完善儲備制度、規範採購管理

內地廣告產業去年收入首破１﹒５萬億，同比增１８％

上海三大先導母基金已撬動１７２億元社會資本；上海臨港新片區與斯泰蘭蒂斯及Ｖｅｎｃｈｉ

簽約合作

抖音、紅果、快手等３月累計下架超７００部微短劇

縱目科技申請破產審查，此前傳全員欠薪、社保斷繳等

疊紙控祖龍侵權及不正當競爭勝訴，獲判賠共１５萬元

上海科創三期基金將於本月底首次關帳，金額超３０億

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《寶島快訊》

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台股收升９％，金管會周六下午宣布限空令是否繼續

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《大國博弈》

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世貿料中美關稅戰可能導致兩國貿易額最多減少８０％

王文濤與馬來西亞貿工部長通話，加強中馬和東盟合作；傳中國帶頭拋售美國國債，特朗普關稅

政策急轉彎；中國傾售美債如啟貿易核武，顛覆市場亦可能影響自身；中方於世貿會議斥美國對

等關稅「開錯方、吃錯藥」；美對華徵稅１２５％，外交部指一己之私，與全世界作對；中美是

否會商談關稅？外交部替美方應拿出平等尊重態度；外交部駐港公署表示逼迫各國認輸的野蠻人

，不要指望等到中國電話；中國提醒公民謹慎赴美，外交部指民意環境遭美方惡化；對美徵更高

關稅？商務部表示不評論假設問題，貿戰沒贏家；商務部表示將堅定不移走好自己的路，助外貿

企業擴內銷；立訊精密表示沒有在美建廠計劃，對失實信息保留追究權利；美國商品離開自貿區

進入國內銷售需補繳稅款；

美商務部長指特朗普預期將與習近平對話；美財長貝森特稱中國不應借人民幣貶值求生，不排除

讓中概股退市

渣打ＣＥＯ警告貿易戰無贏家，籲善意與談判化解衝突

工總莊子雄稱中美已無可能再做生意，業界持觀望態度

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《國際要聞》

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日本爆百日咳疫情，４千多人染病１名嬰兒死亡

尹錫悅最早周五搬離總統官邸，李在明正式表態參選

東盟不對美關稅採報復措施，澳洲拒攜手中國抗美國關稅

歐洲央行管委加洛稱特朗普暫停關稅是邁向理性一步；法外貿行指美國關稅或引發保護主義，損

害全球經濟增長

美國前財長薩默斯稱霸凌者退縮，美國真是可悲；特朗普暫停關稅提振股市，惟揮不去經濟衰退

擔憂；李飛飛團隊報告指中美ＡＩ模型性能差距縮至最小０﹒３；ＯｐｅｎＡＩ反訴馬斯克，要

求阻止非法及不公行為

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《外圍經濟》

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亞股普漲，日經指數飆逾９％，創去年８月來最大漲幅；亞洲新興市場貨幣兌美元走強，印尼盾

創一個月最大漲幅

歐洲股市收市跌至２０２４年１月以來最低水平

基金大佬葛洛斯質疑總統操縱市場，導致美股波動

美國電商亞馬遜據報取消部分中國產品訂單

福士汽車首季全球交付２１３萬輛，按年升１﹒４％

全球最富有５００人的總淨值周三創下紀錄最大增長

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《其他消息》

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何永賢稱無意延長輪候公屋現金津貼計劃，料簡約公屋等可取代

羅淑佩稱計劃多方面推廣海岸及海島旅遊，研放寬垂釣及增遊艇泊位

金管局聯同警方及銀行推５大措施打擊傀儡戶口

陳美寶稱全速推展智慧綠色集團運輸項目，爭取今年就啟德項目招標；正籌備成立統一叫車平台

，繼續打擊非法載客取酬

陳茂波稱ＡＩ為香港核心產業願景，冀青年成為產業構建者

中小企３月營商指數上升，商用服務及物流業表現尤佳

蔡傑銘將任運物局常任秘書長，何鎮雄升任屋宇署署長

甯漢豪稱研為北都產業園設管理公司，將制定建築物料中央採購方案

林紹波稱關稅或致貨運業務中斷，正領導跨部門小組應對

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