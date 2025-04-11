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11/04/2025 17:23

《外圍焦點》多名美聯儲官員發表講話，美國公布ＰＰＩ

　　《經濟通通訊社１１日專訊》白宮宣布對中國進口商品加徵的關稅總稅率已達１４５％，市
場愈發擔憂若中美貿易戰進一步升級，將對全球經濟成長造成持久損害。市場由此前白宮暫停
７５國關稅的興奮，迅速轉為不安。儘管特朗普聲稱即將就關稅達成首份協議，美股三大指數昨
日（１０日）收市仍大跌。道指跌１０１４﹒７９點或２﹒５％，報３９５９３﹒６６點；標普
５００指數跌１８８﹒８５點或３﹒４６％，報５２６８﹒０５點；納指跌７３７﹒６６點或
４﹒３１％，報１６３８７﹒３１點。港股方面，恆生指數收市報２０９１４，升２３２點或
１﹒１％，成交２７６４億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚６：００ｐｍ，西班牙首相桑切斯會見中國國家主席
習近平和國務院總理李強。６：４５ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德與執委奇波洛內參加歐元集團會
議，拉加德參加記者會。９：００ｐｍ，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯接受雅虎財經的訪問。
１０：００ｐｍ，聖路易斯聯儲總裁穆薩萊姆就美國經濟與貨幣政策發表講話，並參加一個談話
節目。１１：００ｐｍ，紐約聯儲總裁威廉姆斯就經濟前景和貨幣政策發表講話。
　
　　數據方面，今晚８：３０ｐｍ，美國公布３月生產者物價指數，月率料由持平升上０﹒２％
，年率升幅料由３﹒２％擴大至３﹒３％。１０：００ｐｍ，美國公布４月密歇根大學消費者信
心指數，料由５７降至５３﹒５。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：摩根大通（ＵＳ﹒ＪＰＭ）等。（ｗａ）

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