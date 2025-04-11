期指低開２８８點報２０４０８，國指期貨跌７５點報７５８８

《經濟通通訊社１１日專訊》期指低開２８８點報２０４０８，國指期貨低開７５點報
７５８８，科指期貨低開７０點報４７５０。
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
11/04/2025 09:15
《經濟通通訊社１１日專訊》期指低開２８８點報２０４０８，國指期貨低開７５點報
７５８８，科指期貨低開７０點報４７５０。
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
上一篇新聞︰11/04/2025 09:29 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５２２３﹒３跌近７９點
下一篇新聞︰11/04/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７１０８２張減逾五萬五張
11/04/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２１４１２６張減逾五萬七張
11/04/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３２５７８張，減４５０３２張
10/04/2025 19:32 《再戰明天》聖路易斯聯儲總裁發表講話，美國公布ＰＰＩ等數據
10/04/2025 19:31 《日入而息》美國關稅急轉彎獨對華加徵，港股彈４１７點連升三日
10/04/2025 17:20 【夜期時段】即月期指報２０５６７點，跌１２９點，低水１１５點
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N