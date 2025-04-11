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11/04/2025 09:15

期指低開２８８點報２０４０８，國指期貨跌７５點報７５８８

　　《經濟通通訊社１１日專訊》期指低開２８８點報２０４０８，國指期貨低開７５點報
７５８８，科指期貨低開７０點報４７５０。

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