即月期指最後交易價２０８５６升１６０點，低水５９點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指最後交易價２０８５６，升１６０點，低水５９點，
暫成交１１０４０５張。即月國指期貨最後交易價７７７４，升１１１點，低水２８點，暫成交
１２１４８３張。另外，即月科指期貨最後交易價４８８８，升６８點，低水１２點，暫成交
１６４４１０張。
【你點睇？】中國對美關稅措施實施反制，同樣加徵34%關稅，據報亦不會批准TikTok分拆出售。你是否支持？► 立即投票
11/04/2025 16:31
《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指最後交易價２０８５６，升１６０點，低水５９點，
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下一篇新聞︰11/04/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５３４９﹒３升逾４７點
11/04/2025 09:29 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５２２３﹒３跌近７９點
11/04/2025 09:15 期指低開２８８點報２０４０８，國指期貨跌７５點報７５８８
11/04/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７１０８２張減逾五萬五張
11/04/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２１４１２６張減逾五萬七張
11/04/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３２５７８張，減４５０３２張
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