即月期指最後交易價２０８５６升１６０點，低水５９點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指最後交易價２０８５６，升１６０點，低水５９點，

暫成交１１０４０５張。即月國指期貨最後交易價７７７４，升１１１點，低水２８點，暫成交

１２１４８３張。另外，即月科指期貨最後交易價４８８８，升６８點，低水１２點，暫成交

１６４４１０張。

