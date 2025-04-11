  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
期貨新聞

11/04/2025 16:31

即月期指最後交易價２０８５６升１６０點，低水５９點

　　《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指最後交易價２０８５６，升１６０點，低水５９點，
暫成交１１０４０５張。即月國指期貨最後交易價７７７４，升１１１點，低水２８點，暫成交
１２１４８３張。另外，即月科指期貨最後交易價４８８８，升６８點，低水１２點，暫成交
１６４４１０張。

【你點睇？】中國對美關稅措施實施反制，同樣加徵34%關稅，據報亦不會批准TikTok分拆出售。你是否支持？► 立即投票

返回期貨新聞

上一篇新聞︰11/04/2025 16:46  即月期指最後交易價２０８５６升１６０點，成交１１０６１７張

下一篇新聞︰11/04/2025 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５３４９﹒３升逾４７點

其他期貨新聞
More

11/04/2025 09:29  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５２２３﹒３跌近７９點

11/04/2025 09:15  期指低開２８８點報２０４０８，國指期貨跌７５點報７５８８

11/04/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７１０８２張減逾五萬五張

11/04/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２１４１２６張減逾五萬七張

11/04/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３２５７８張，減４５０３２張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 耶倫卸任後首度開腔，痛批關稅戰是「史上最糟自殘」

11/04/2025 15:40

關稅戰

特朗普亂加關稅，意欲何為？

11/04/2025 07:45

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處