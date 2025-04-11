【夜期時段】即月期指最新報２０８３０點，跌２６點，低水８５點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０８３３點，跌２３點，低水
８２點，最新報２０８３０點，跌２６點，低水８５點，合約成交５６９張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７７７３點，跌１點，低水２９點，最新報７７６８點，跌
６點，低水３４點，合約成交７８０張。
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11/04/2025 17:20
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