【夜期時段】即月期指最新報２０８３０點，跌２６點，低水８５點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０８３３點，跌２３點，低水

８２點，最新報２０８３０點，跌２６點，低水８５點，合約成交５６９張。



即月國指期貨在夜期時段開市報７７７３點，跌１點，低水２９點，最新報７７６８點，跌

６點，低水３４點，合約成交７８０張。

