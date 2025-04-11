《日入而息》對美關稅加至１２５％封頂，港股本周瀉１９３５點

《今天重點》
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中國明起對美國商品關稅加至１２５％，美若再加不理會；對美關稅加至１２５％封頂，人民幣
即期收升１８４點
習近平稱打關稅戰沒有贏家，同世界作對，將孤立自己；美徵１４５％關稅，外交部指面對霸凌
妥協退讓沒有出路；中國明起對美國商品關稅加至１２５％，美若再加不理會；商務部指美方畸
高關稅已淪為數字遊戲，中方將不予理會；中國半導體協會緊急通知產品進口「原產地」認定規
則；中國進出口銀行推專項方案，強化民企對外貿易金融支持；中物聯公共採購分會倡議優先買
國產設備、材料和服務
路透指越南考慮嚴審部分對華貿易，避免美國懲罰性關稅
李嘉誠基金會增持長實逾３３６萬股，持股升至１０﹒８％
瑞銀指中概股在美退市潛在影響可控，惟短期股價續承壓；滙豐私銀范卓雲稱建議增持黃金，料
今年減息７５個基點
京東未來一年採購至少２０００億人幣出口轉內銷商品
霸王茶姬母企啟動美國ＩＰＯ，集資最多３２億元
寧德時代獲批在港上市，有望成今年全球最大招股案；寧德時代傳通過香港上市聆訊，集資或多
達５４６億元
陳美寶稱５招協助航運界，高鐵站研無人駕駛接駁機鐵
中原ＣＣＬ按周升０﹒０６％連升三周，樓價尋底未完
特朗普忽將矛頭指向墨西哥，警告不供水就加關稅；馬斯克預計２０２６財年最多可節省１５０
０億美元；紐約觀光直升機墜河，西門子西班牙總裁全家五口罹難
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《即日市況》
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車股開跑恒指升２３２點收２０９１４，全周仍跌近２千點近年最差
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《深滬股市》
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中美博弈驚心，滬指收升０﹒４５％，全周仍跌３％
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《美元匯價》
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美核心ＣＰＩ降幅大，６月再次降息機會較高
歐元最新報１﹒１３６７╱７０，日圓最新報１４２﹒６７╱７１
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《公司資訊》
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霸王茶姬母企啟動美國ＩＰＯ，集資最多３２億元
寧德時代獲批在港上市，有望成今年全球最大招股案；寧德時代傳通過香港上市聆訊，集資或多
達５４６億元
映恩生物（０９６０６）傳下限定價
國際家居零售（０１３７３）斥約１４萬回購１５萬股
優必選（０９８８０）參與發起的人形機器人系列國家標準正式立項
商湯（０００２０）推出「日日新Ｖ６」大模型體系
馬雲稱要讓ＡＩ更好服務人類，而非取代人類；盒馬即日為外貿企業開放綠色入駐通道，助拓國
內市場
喜茶疑因拒外賣合作遭京東大廈逼遷，京東（０９６１８）否認；京東未來一年採購至少２００
０億人幣出口轉內銷商品
國泰（００２９３）禁空服員帶「尿袋」上機為保安全，將有方案減少不便
粵豐環保（０１３８１）對間接全資附屬公司信宜粵豐環保提訴訟追討逾億人幣
蔚來（０９８６６）董事長李斌疑似回應出售換電站傳聞：不信謠不傳謠
長實（０１１１３）洪水橋＃ＬＹＯＳ累售３１２伙，套現逾１９億元
世茂集團（００８１３）３月合約銷售額為３０億元人民幣，首季錄７０﹒７億元
中廣核新能源（０１８１１）３月發電量按年減少４﹒７％，首季跌３﹒７％
富力地產（０２７７７）３月總銷售收入按年升１０﹒２％，首季升２﹒２％
據報內地政府與招商局等國企接觸，詢問收購長和（００００１）港口意向
英達公路再生科技（０６８８８）根據英達股份獎勵計劃再購買３２５萬股
兆科眼科（０６６２２）治療老花眼藥第ＩＩ期臨床試驗已入組首名患者
時代中國控股（０１２３３）重組計劃聆訊押後至５月２７日
香港寬頻（０１３１０）網絡故障元朗屯門天水圍成重災區，用戶湧ＦＢ投訴
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《中國要聞》
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習近平晤西班牙首相稱深挖高技術製造業等合作潛力；習近平將對越南、馬來西亞、柬埔寨進行
國事訪問；外交部表示周邊外交優先，習近平今年首次外訪赴越馬柬
中日韓信息通信部長會議時隔七年重啟，就合作達共識
體育總局在３０市開展促進體育消費和賽事經濟試點
北京３月ＣＰＩ同比降０﹒４％，ＰＰＩ降２﹒５％
多家黃金珠寶品牌首飾境內金價劍指每克千元大關
一季度全國鐵路固定資產投資１３１２億，同比增５％
尹力調研商業航天產業加快建商業航天創新發展高地
北京發布近１０年首個大風橙色預警，部分列車停運
人行２８５億逆回購利率持平，全周收水２８９２億；宣昌能稱人行將實施好適度寬鬆幣策支持
金融市場平穩
機構指土拍溢價率重新突破１０％，杭州宅地收入居首
上海證監局充分滿足上市公司市值管理的融資需求
深交所助力中長期資金入市，落地便利銀行理財政策
無影發布內地首個雲電腦ＭＣＰ服務ＡｇｅｎｔＢａｙ
金監總局表示金融資管公司要做強做優不良資產業務
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《寶島快訊》
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台股收漲２﹒８％，美關稅暫緩，急單出貨帶動運輸股
電力設備市場展望樂觀趨勢未變
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《大國博弈》
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習近平稱打關稅戰沒有贏家，同世界作對，將孤立自己；美徵１４５％關稅，外交部指面對霸凌
妥協退讓沒有出路；中國明起對美國商品關稅加至１２５％，美若再加不理會；商務部指美方畸
高關稅已淪為數字遊戲，中方將不予理會；中國半導體協會緊急通知產品進口「原產地」認定規
則；中國進出口銀行推專項方案，強化民企對外貿易金融支持；中物聯公共採購分會倡議優先買
國產設備、材料和服務；中國聖誕樹、聖誕裝飾廠商美國訂單恐清零，官方謀對策
中國限制好萊塢電影進口，特朗普稱我聽過更糟的事；美財長貝森特臨危撲火，躍居貿易戰談判
核心人物；美國股債匯三殺，白宮貿易顧問納瓦羅或成特朗普替罪羊；耶倫卸任後首度開腔，痛
批關稅戰是「史上最糟自殘」
大摩或下調中國經濟預測，建議實施「兩個３０戰略」；大摩建議採取更均衡投資組合，增加防
禦性和Ａ股敞口；安本指暫緩關稅令股市短期喘息，亞洲傾向專注日本印度；瑞士嘉盛指即使局
勢緩和，中美貿易全面脫勾可能性仍存；瑞銀指中概股在美退市潛在影響可控，惟短期股價續承
壓；駿利亨德森稱關稅對科技公司影響較小，長期投資吸引；宏利指美擬重塑環球貿易格局，中
國或轉向消費帶動模式；施羅德投資指關稅影響尚不明朗，惟非美國股票仍可吼；普徠仕指中國
經濟或已展現復甦跡象，市場動盪製造機遇；橋水創始人達利歐稱關稅風暴損害美國的可靠形象
；滙豐私銀范卓雲稱建議增持黃金，料今年減息７５個基點
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《國際要聞》
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美國和伊朗官員周末將進行多年來首次核問題對話
特朗普忽將矛頭指向墨西哥，警告不供水就加關稅；馬斯克預計２０２６財年最多可節省１５０
０億美元；紐約觀光直升機墜河，西門子西班牙總裁全家五口罹難
路透指越南考慮嚴審部分對華貿易，避免美國懲罰性關稅
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《外圍經濟》
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谷歌在安卓和Ｐｉｘｅｌ部門裁員數百人
通用汽車將於底特律全電動工廠裁員２００人
ＣＦＲＡ分析師指蘋果獲得關稅豁免的可能性為５０％
特斯拉中國官網暫停訂購Ｍｏｄｅｌ Ｓ和Ｘ新車
ＳＨＥＩＮ倫敦ＩＰＯ據報獲英國批准，仍需待中證監批准
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《其他消息》
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丘應樺稱香港已簽訂９份自貿協定，力求在多變貿易格局下化危為機；特首李家超下月聯同內地
企業出訪中東；郵務職工會表示香港郵政將在寄美包裹徵稅前一周停收包裹
陳茂波稱堅守南大門金融防線，針對不同情境制定系統性應對預案
陳美寶稱５招協助航運界，高鐵站研無人駕駛接駁機鐵
中原ＣＣＬ按周升０﹒０６％連升三周，樓價尋底未完
對接北都發展策略專班在港開會，雙方就港深西部鐵路規劃交流意見
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