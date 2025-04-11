《日入而息》對美關稅加至１２５％封頂，港股本周瀉１９３５點

《今天重點》

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中國明起對美國商品關稅加至１２５％，美若再加不理會；對美關稅加至１２５％封頂，人民幣

即期收升１８４點

習近平稱打關稅戰沒有贏家，同世界作對，將孤立自己；美徵１４５％關稅，外交部指面對霸凌

妥協退讓沒有出路；中國明起對美國商品關稅加至１２５％，美若再加不理會；商務部指美方畸

高關稅已淪為數字遊戲，中方將不予理會；中國半導體協會緊急通知產品進口「原產地」認定規

則；中國進出口銀行推專項方案，強化民企對外貿易金融支持；中物聯公共採購分會倡議優先買

國產設備、材料和服務

路透指越南考慮嚴審部分對華貿易，避免美國懲罰性關稅

李嘉誠基金會增持長實逾３３６萬股，持股升至１０﹒８％

瑞銀指中概股在美退市潛在影響可控，惟短期股價續承壓；滙豐私銀范卓雲稱建議增持黃金，料

今年減息７５個基點

京東未來一年採購至少２０００億人幣出口轉內銷商品

霸王茶姬母企啟動美國ＩＰＯ，集資最多３２億元

寧德時代獲批在港上市，有望成今年全球最大招股案；寧德時代傳通過香港上市聆訊，集資或多

達５４６億元

陳美寶稱５招協助航運界，高鐵站研無人駕駛接駁機鐵

中原ＣＣＬ按周升０﹒０６％連升三周，樓價尋底未完

特朗普忽將矛頭指向墨西哥，警告不供水就加關稅；馬斯克預計２０２６財年最多可節省１５０

０億美元；紐約觀光直升機墜河，西門子西班牙總裁全家五口罹難

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《即日市況》

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車股開跑恒指升２３２點收２０９１４，全周仍跌近２千點近年最差

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《深滬股市》

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中美博弈驚心，滬指收升０﹒４５％，全周仍跌３％

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《美元匯價》

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美核心ＣＰＩ降幅大，６月再次降息機會較高

歐元最新報１﹒１３６７╱７０，日圓最新報１４２﹒６７╱７１

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《公司資訊》

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霸王茶姬母企啟動美國ＩＰＯ，集資最多３２億元

寧德時代獲批在港上市，有望成今年全球最大招股案；寧德時代傳通過香港上市聆訊，集資或多

達５４６億元

映恩生物（０９６０６）傳下限定價

國際家居零售（０１３７３）斥約１４萬回購１５萬股

優必選（０９８８０）參與發起的人形機器人系列國家標準正式立項

商湯（０００２０）推出「日日新Ｖ６」大模型體系

馬雲稱要讓ＡＩ更好服務人類，而非取代人類；盒馬即日為外貿企業開放綠色入駐通道，助拓國

內市場

喜茶疑因拒外賣合作遭京東大廈逼遷，京東（０９６１８）否認；京東未來一年採購至少２００

０億人幣出口轉內銷商品

國泰（００２９３）禁空服員帶「尿袋」上機為保安全，將有方案減少不便

粵豐環保（０１３８１）對間接全資附屬公司信宜粵豐環保提訴訟追討逾億人幣

蔚來（０９８６６）董事長李斌疑似回應出售換電站傳聞：不信謠不傳謠

長實（０１１１３）洪水橋＃ＬＹＯＳ累售３１２伙，套現逾１９億元

世茂集團（００８１３）３月合約銷售額為３０億元人民幣，首季錄７０﹒７億元

中廣核新能源（０１８１１）３月發電量按年減少４﹒７％，首季跌３﹒７％

富力地產（０２７７７）３月總銷售收入按年升１０﹒２％，首季升２﹒２％

據報內地政府與招商局等國企接觸，詢問收購長和（００００１）港口意向

英達公路再生科技（０６８８８）根據英達股份獎勵計劃再購買３２５萬股

兆科眼科（０６６２２）治療老花眼藥第ＩＩ期臨床試驗已入組首名患者

時代中國控股（０１２３３）重組計劃聆訊押後至５月２７日

香港寬頻（０１３１０）網絡故障元朗屯門天水圍成重災區，用戶湧ＦＢ投訴

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《中國要聞》

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習近平晤西班牙首相稱深挖高技術製造業等合作潛力；習近平將對越南、馬來西亞、柬埔寨進行

國事訪問；外交部表示周邊外交優先，習近平今年首次外訪赴越馬柬

中日韓信息通信部長會議時隔七年重啟，就合作達共識

體育總局在３０市開展促進體育消費和賽事經濟試點

北京３月ＣＰＩ同比降０﹒４％，ＰＰＩ降２﹒５％

多家黃金珠寶品牌首飾境內金價劍指每克千元大關

一季度全國鐵路固定資產投資１３１２億，同比增５％

尹力調研商業航天產業加快建商業航天創新發展高地

北京發布近１０年首個大風橙色預警，部分列車停運

人行２８５億逆回購利率持平，全周收水２８９２億；宣昌能稱人行將實施好適度寬鬆幣策支持

金融市場平穩

機構指土拍溢價率重新突破１０％，杭州宅地收入居首

上海證監局充分滿足上市公司市值管理的融資需求

深交所助力中長期資金入市，落地便利銀行理財政策

無影發布內地首個雲電腦ＭＣＰ服務ＡｇｅｎｔＢａｙ

金監總局表示金融資管公司要做強做優不良資產業務

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《寶島快訊》

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台股收漲２﹒８％，美關稅暫緩，急單出貨帶動運輸股

電力設備市場展望樂觀趨勢未變

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《大國博弈》

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習近平稱打關稅戰沒有贏家，同世界作對，將孤立自己；美徵１４５％關稅，外交部指面對霸凌

妥協退讓沒有出路；中國明起對美國商品關稅加至１２５％，美若再加不理會；商務部指美方畸

高關稅已淪為數字遊戲，中方將不予理會；中國半導體協會緊急通知產品進口「原產地」認定規

則；中國進出口銀行推專項方案，強化民企對外貿易金融支持；中物聯公共採購分會倡議優先買

國產設備、材料和服務；中國聖誕樹、聖誕裝飾廠商美國訂單恐清零，官方謀對策

中國限制好萊塢電影進口，特朗普稱我聽過更糟的事；美財長貝森特臨危撲火，躍居貿易戰談判

核心人物；美國股債匯三殺，白宮貿易顧問納瓦羅或成特朗普替罪羊；耶倫卸任後首度開腔，痛

批關稅戰是「史上最糟自殘」

大摩或下調中國經濟預測，建議實施「兩個３０戰略」；大摩建議採取更均衡投資組合，增加防

禦性和Ａ股敞口；安本指暫緩關稅令股市短期喘息，亞洲傾向專注日本印度；瑞士嘉盛指即使局

勢緩和，中美貿易全面脫勾可能性仍存；瑞銀指中概股在美退市潛在影響可控，惟短期股價續承

壓；駿利亨德森稱關稅對科技公司影響較小，長期投資吸引；宏利指美擬重塑環球貿易格局，中

國或轉向消費帶動模式；施羅德投資指關稅影響尚不明朗，惟非美國股票仍可吼；普徠仕指中國

經濟或已展現復甦跡象，市場動盪製造機遇；橋水創始人達利歐稱關稅風暴損害美國的可靠形象

；滙豐私銀范卓雲稱建議增持黃金，料今年減息７５個基點

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《國際要聞》

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美國和伊朗官員周末將進行多年來首次核問題對話

特朗普忽將矛頭指向墨西哥，警告不供水就加關稅；馬斯克預計２０２６財年最多可節省１５０

０億美元；紐約觀光直升機墜河，西門子西班牙總裁全家五口罹難

路透指越南考慮嚴審部分對華貿易，避免美國懲罰性關稅

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《外圍經濟》

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谷歌在安卓和Ｐｉｘｅｌ部門裁員數百人

通用汽車將於底特律全電動工廠裁員２００人

ＣＦＲＡ分析師指蘋果獲得關稅豁免的可能性為５０％

特斯拉中國官網暫停訂購Ｍｏｄｅｌ Ｓ和Ｘ新車

ＳＨＥＩＮ倫敦ＩＰＯ據報獲英國批准，仍需待中證監批准

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《其他消息》

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丘應樺稱香港已簽訂９份自貿協定，力求在多變貿易格局下化危為機；特首李家超下月聯同內地

企業出訪中東；郵務職工會表示香港郵政將在寄美包裹徵稅前一周停收包裹

陳茂波稱堅守南大門金融防線，針對不同情境制定系統性應對預案

陳美寶稱５招協助航運界，高鐵站研無人駕駛接駁機鐵

中原ＣＣＬ按周升０﹒０６％連升三周，樓價尋底未完

對接北都發展策略專班在港開會，雙方就港深西部鐵路規劃交流意見

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