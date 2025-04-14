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期貨新聞

14/04/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１６８３８２張減２７００張

　　《經濟通通訊社１４日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五（１１日）共為
１６８３８２張，較前減２７００張；若計入其他月份的未平倉合約，總數１９７５５３張，減
２１０３張。
　
　　　　　　　　　　　　近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　　　＋╱－　　　所有月份　　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１１╱０４（五）　１６８３８２　　－２７００　１９７５５３　　－２１０３
　　１０╱０４（四）　１７１０８２　－５５６８２　１９９６５６　－５６１７０
　　０９╱０４（三）　２２６７６４　　１１７７５　２５５８２６　　１２０４９
　　０８╱０４（二）　２１４９８９　－３２３６１　２４３７７７　－３３１２５
　　０７╱０４（一）　２４７３５０　　９０３０５　２７６９０２　　９３４５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　　　＋╱－　　　所有月份　　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１１╱０４（五）　　８１４１０　　　１３９４　　９３３６１　　　１８７２
　　１０╱０４（四）　　８００１６　　－１３９２　　９１４８９　　－１５４３
　　０９╱０４（三）　　８１４０８　－１６２４５　　９３０３２　－１６２０４
　　０８╱０４（二）　　９７６５３　　－４８６８　１０９２３６　　－５０３９
　　０７╱０４（一）　１０２５２１　　１５５８２　１１４２７５　　１７０６２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數

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