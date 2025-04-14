恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１６８３８２張減２７００張

《經濟通通訊社１４日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五（１１日）共為

１６８３８２張，較前減２７００張；若計入其他月份的未平倉合約，總數１９７５５３張，減

２１０３張。



近一周恒生科指期貨未平倉合約總數

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日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－

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１１╱０４（五） １６８３８２ －２７００ １９７５５３ －２１０３

１０╱０４（四） １７１０８２ －５５６８２ １９９６５６ －５６１７０

０９╱０４（三） ２２６７６４ １１７７５ ２５５８２６ １２０４９

０８╱０４（二） ２１４９８９ －３２３６１ ２４３７７７ －３３１２５

０７╱０４（一） ２４７３５０ ９０３０５ ２７６９０２ ９３４５８

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近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數

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日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－

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１１╱０４（五） ８１４１０ １３９４ ９３３６１ １８７２

１０╱０４（四） ８００１６ －１３９２ ９１４８９ －１５４３

０９╱０４（三） ８１４０８ －１６２４５ ９３０３２ －１６２０４

０８╱０４（二） ９７６５３ －４８６８ １０９２３６ －５０３９

０７╱０４（一） １０２５２１ １５５８２ １１４２７５ １７０６２

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備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數

