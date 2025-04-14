恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１６８３８２張減２７００張

《經濟通通訊社１４日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五（１１日）共為
１６８３８２張，較前減２７００張；若計入其他月份的未平倉合約，總數１９７５５３張，減
２１０３張。
近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
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日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
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１１╱０４（五） １６８３８２ －２７００ １９７５５３ －２１０３
１０╱０４（四） １７１０８２ －５５６８２ １９９６５６ －５６１７０
０９╱０４（三） ２２６７６４ １１７７５ ２５５８２６ １２０４９
０８╱０４（二） ２１４９８９ －３２３６１ ２４３７７７ －３３１２５
０７╱０４（一） ２４７３５０ ９０３０５ ２７６９０２ ９３４５８
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近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
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日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
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１１╱０４（五） ８１４１０ １３９４ ９３３６１ １８７２
１０╱０４（四） ８００１６ －１３９２ ９１４８９ －１５４３
０９╱０４（三） ８１４０８ －１６２４５ ９３０３２ －１６２０４
０８╱０４（二） ９７６５３ －４８６８ １０９２３６ －５０３９
０７╱０４（一） １０２５２１ １５５８２ １１４２７５ １７０６２
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備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
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