期指高開４７４點報２１３３０，國指期貨升１９１點報７９６５

《經濟通通訊社１４日專訊》期指高開４７４點報２１３３０，國指期貨高開１９１點報
７９６５，科指期貨高開１１２點報５０００。
警方計劃今年新增逾1,300組閉路電視，未來或有機會「行幾步就一部」閉路電視，你認為是否侵犯私隱、監控過度？► 立即投票
14/04/2025 09:15
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14/04/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２１３９２點，跌２４點，低水２５點
14/04/2025 16:46 即月期指最後交易價２１４１６升５６０點，成交８３３９３張
14/04/2025 16:31 即月期指最後交易價２１４１６升５６０點，低水１點
14/04/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１６８３８２張減２７００張
14/04/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０５６６２張減８４６４張
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