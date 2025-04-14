即月期指最後交易價２１４１６升５６０點，低水１點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指最後交易價２１４１６，升５６０點，低水１點，暫

成交８２７６９張。即月國指期貨最後交易價７９６３，升１８９點，低水３點，暫成交

８３３５９張。另外，即月科指期貨最後交易價５０１９，升１３１點，高水４點，暫成交

１２４９１３張。

