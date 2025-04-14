即月期指最後交易價２１４１６升５６０點，成交８３３９３張

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指最後交易價２１４１６，升５６０點，低水１點，成
交８３３９３張。即月國指期貨最後交易價７９６３，升１８９點，低水３點，成交８３５８９
張。另外，即月科指期貨最後交易價５０１９，升１３１點，高水４點，成交１２４９１３張。
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
14/04/2025 16:46
《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指最後交易價２１４１６，升５６０點，低水１點，成
交８３３９３張。即月國指期貨最後交易價７９６３，升１８９點，低水３點，成交８３５８９
張。另外，即月科指期貨最後交易價５０１９，升１３１點，高水４點，成交１２４９１３張。
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰14/04/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２１３９２點，跌２４點，低水２５點
下一篇新聞︰14/04/2025 16:31 即月期指最後交易價２１４１６升５６０點，低水１點
14/04/2025 19:22 《再戰明天》歐元區公布工業生產，美國公布進出口物價等數據
14/04/2025 19:21 《日入而息》中國３月出口遠超預期，特首長子任恒生中國副董事長
14/04/2025 17:40 《外圍焦點》里奇蒙聯儲總裁及美聯儲理事發表演講
14/04/2025 15:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指５４５９﹒７５升６８﹒５點
14/04/2025 09:15 期指高開４７４點報２１３３０，國指期貨升１９１點報７９６５
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N