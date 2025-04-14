【夜期時段】即月期指最新報２１３９２點，跌２４點，低水２５點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１４０５點，跌１１點，低水

１２點，最新報２１３９２點，跌２４點，低水２５點，合約成交２４２張。



即月國指期貨在夜期時段開市報７９６１點，跌２點，低水５點，最新報７９５７點，跌６

點，低水９點，合約成交３２８張。

