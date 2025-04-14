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14/04/2025 19:22

《再戰明天》歐元區公布工業生產，美國公布進出口物價等數據

　　《經濟通通訊社１４日專訊》歐元區公布工業生產，及美國公布進出口物價等數據，料為周
二（１５日）市場焦點。
　
＊澳洲央行公布貨幣政策會議記錄，英國公布失業率＊
　
　　各國重要經濟活動方面，中國國家主席習近平對馬來西亞及柬埔寨進行國事訪問（至１８日
）。周二本港時間９：３０ａｍ，澳洲央行公布４月貨幣政策會議記錄。
　
　　數據方面，周二２：００ｐｍ（本港時間．下同），英國公布３月失業率。同一時間，德國
公布３月批發物價。５：００ｐｍ，歐元區公布２月工業生產，年率料下滑０﹒８％，經季節調
整月率升幅料由０﹒８％收窄至０﹒２％。８：３０ｐｍ，美國公布３月出口物價，月率料維持
不變；３月進口物價月率料維持不變，年率升幅料由２％收窄至１﹒４％；４月紐約聯邦儲備銀
行製造業指數料由負２０收窄至負１２﹒５。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：通天酒業（００３８９）、中國前沿科技集團
（０１６６１）等。
　
　　另外，中國於周三（１６日）公布一系列重磅經濟數據，包括消費、工業生產、投資、失業
率以及第一季ＧＤＰ增長數據。加拿大及歐洲央行分別於周三及周四（１７日）公布議息結果。
（ｗａ）

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