《日入而息》大摩瑞銀降中國ＧＤＰ預測，中國傳要求停收波音飛機

《今天重點》

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瑞銀降中國今年ＧＤＰ預測至３﹒４％，外部需求將大減；大摩降今年中國ＧＤＰ增速預期至４

﹒２％，關稅衝擊

中國據稱要求境內航空公司暫停接收波音飛機交付

習近平結束越南訪問稱成果豐碩，促共同反對強權政治單邊主義

ＬＭＥ宣布首批４家香港倉儲設施核准名單，料三個月後投入營運；許正宇歡迎ＬＭＥ批准首批

香港認可倉庫，將向其他申請者提供協助

傳機管局尋求約２００億港元銀團貸款

華僑銀行指港匯短期或貼近７﹒７５強方兌換水平，料今年美國減息三次

新地（０００１６）西沙１Ａ（２）期首批１５８伙，折實入場２９９﹒９萬

融創中國（０１９１８）據報尋求將所有境外債券轉為股票

遇見小麵申香港上市，碧桂園（０２００７）及九毛九（０９９２２）為股東

卡游再遞表申請香港ＩＰＯ，去年經調整純利升近４倍

智譜已聘請中金籌備境內上市，阿里騰訊有份投資

小鵬（０９８６８）飛行汽車擬第三季啟動預售，內地售價不超過３０萬美元；何小鵬稱自研圖

靈ＡＩ芯片將於今年第二季度量產上車

夏寶龍稱美國蠻橫霸道，不是要我們的稅而是要我們的命；陳美寶稱帶領物流業循五大策略應對

，協助配合市場轉型；香港與亞美尼亞全面性避免雙重課稅協定生效；陳子達稱貿易壁壘增加，

亞太區成員需加強商貿夥伴關係

李家超提出四點準備工作，應對國家安全挑戰；陳國基稱過去十年見證國安教育發展，維護國安

共同使命；鄭雁雄稱維護國家安全只有進行式，沒有局外人

關稅又來了！特朗普政府啟動對晶片及藥品進口調查；貝森特稱不認為主權國家拋售美債，必要

時提高回購規模；美國財長表示或向最富裕群體加稅以籌措資金；逾６０％美國ＣＥＯ預計未來

６個月將出現經濟衰退；瀚亞投資指關稅使美經濟急放緩，對美企盈利有負面影響

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《即日市況》

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恒指全日升４８點收報２１４６６，新東方升近４％，中芯跌近半成

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒１５％連彈六日，兩市成交降一成半

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《美元匯價》

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市場整固美元望反彈，歐元料能守１﹒１２５

歐元最新報１﹒１３８８╱８９，日圓最新報１４２﹒８８╱９０

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《公司資訊》

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卡游再遞表申請香港ＩＰＯ，去年經調整純利升近４倍

遇見小麵申香港上市，碧桂園（０２００７）及九毛九（０９９２２）為股東

智譜已聘請中金籌備境內上市，阿里騰訊有份投資

阿里巴巴（０９９８８）回應參與競購星巴克中國股權表示假消息；盒馬Ａｐｐ「外貿專區」上

線，逾百家外貿企業申請入駐

標普上調中國宏橋（０１３７８）信用評級至「ＢＢ」，展望保持穩定

微信支付升級香港「的士收錢碼」司機開戶獎賞

標普確認京東（０９６１８）信用評級為「Ａ－」，展望上調至「正面」

美團（０３６９０）正式發布「美團閃購」，京東宣布本季再招至少５萬全職外賣員

新地（０００１６）西沙１Ａ（２）期首批１５８伙，折實入場２９９﹒９萬

融創中國（０１９１８）據報尋求將所有境外債券轉為股票

小鵬（０９８６８）飛行汽車擬第三季啟動預售，內地售價不超過３０萬美元；何小鵬稱自研圖

靈ＡＩ芯片將於今年第二季度量產上車

滙控（００００５）本月２９日召開董事會審議首季業績及第一次股息；滙豐研究削內地三大指

數預測，長線看好薦買１０隻股；滙豐特選客３個月３﹒４５厘，華僑一年期３﹒１２厘

鍋圈（０２５１７）王暉稱集團未來５年將再開設１萬間門店，產品組合擴至西餐

清晰醫療（０１４０６）今早短暫停牌，以待刊發有關公司內幕消息公告

老鋪黃金（０６１８１）進駐中環ＩＦＣ商場，料設立港島區旗艦據點

恒生（０００１１）本月２９日舉行董事會考慮宣派今年度第一次中期息

招商局中國基金（００１３３）截至今年３月底帳面值總計按年升１６％

港交所（００３８８）沒收未領取的２０１８年度第二次中期股息

國際家居零售（０１３７３）今購回１５萬股，涉約１４﹒５萬元

新華保險（０１３３６）首季累計原保險保費收入升２８％

潤電（００８３６）３月附屬電廠售電量按年增加２﹒５％

淘寶天貓上線「外貿精選」，六大舉措助外貿商家轉內銷

渣打（０２８８８）大灣區營商景氣指數改善，企業有能力應對關稅

中國智慧能源（０１００４）安柏財經向高等法院提交清盤呈請，公司正尋求和解

永嘉集團（０３３２２）首季高級時裝零售業務直營實體店舖同店銷售跌２％

港交所（００３８８）推動碳市場盡快有效發展，市場結構需轉為複雜生態系統

聯邦制藥（０３９３３）注射用頭孢噻肟鈉通過一致性評價

美高梅中國（０２２８２）訂立最多２３４億元循環信貸融通協議

金奧國際（００００９）鄧炳森辭任非執董、審核委員會主席

快手（０１０２４）升級可靈ＡＩ模型，可與ＯｐｅｎＡＩ Ｓｏｒａ競爭

Ｌａｌａｍｏｖｅ夥中小企及司機以「物流鐵三角」模式拓海外市場

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《中國要聞》

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習近平結束越南訪問稱成果豐碩，促共同反對強權政治單邊主義

四部門聯合印發《金融「五篇大文章」總體統計制度》

中國首季經濟數據明公布，機構料ＧＤＰ仍增５％以上；３月大陸自台灣進口額增逾３４％，電

子零組件為主

移民局研究出台服務促進引外資、穩外貿政策措施；首季全國出入境人次升１５％，外國人增三

成；首季抓獲妨害國邊境犯罪嫌疑人８４０２人

第１３７屆廣交會開幕，出口展參展企業首破３萬家

網信辦即日展開行動，打擊短視頻虛假擺拍等惡意營銷

人行１６４５億逆回購利率平，１千億ＭＬＦ今日到期

通過民間借貸獲取回報，海南紀委原副書記陳笑波被捕

上海樂高樂園度假區計劃料６月試運行，７月正式開園

河北三河市禁紅藍黑招牌底色掀熱議，相關官員被免職

杭州擬超前布局智算集群飛地，投向ＡＩ產業基金超千億

深圳自審自發專項債試點落地，首批８隻涉近７７億

東莞重點監測手機領域供應風險，降貿易摩擦負面影響

華強北商舖認為關稅衝擊有限，新興市場需求旺盛

野村傳收縮中國財富管理業務，擬擴展券商及資產管理業務；惠譽指關稅戰為亞太區主權國家信

用指標帶來壓力；瑞銀降中國今年ＧＤＰ預測至３﹒４％，外部需求將大減；大摩降今年中國Ｇ

ＤＰ增速預期至４﹒２％，關稅衝擊

中融信託據報被託管機構建議破產清算

卓馭科技傳與奧迪兩款新車合作，並與奔馳高層接觸

上汽集團等成立具身智創創投合夥企業，出資額約５﹒７億

防止儲能光伏內捲競爭會議舉行，寧德時代等巨頭參加

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《寶島快訊》

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台股收升近２％，ＡＭＤ將在台積電美廠啟動晶片生產

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《大國博弈》

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中方駁斥美財長言論指美方無權對中拉合作指手畫腳；美政府網絡攻擊亞冬會，華外交部指性質

十分惡劣；哈爾濱公安局通緝３名美國特工，涉亞冬會網絡攻擊；中國據稱要求境內航空公司暫

停接收波音飛機交付

美國ＦＣＣ主席告訴歐盟需在美中通訊技術做選擇；美撤中國學生簽證，美駐中使館表示簽證是

特權而非權利

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《國際要聞》

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新加坡總統尚達曼宣布解散國會，啟動大選程序

韓國追加８４億美元預算應對關稅衝擊，下周啟動談判

美國宣布對墨西哥進口番茄徵收逾２０％反傾銷關稅

加美裂痕加深，加國部分公共機構建議員工不要赴美

關稅又來了！特朗普政府啟動對晶片及藥品進口調查；貝森特稱不認為主權國家拋售美債，必要

時提高回購規模；美國財長表示或向最富裕群體加稅以籌措資金；逾６０％美國ＣＥＯ預計未來

６個月將出現經濟衰退；瀚亞投資指關稅使美經濟急放緩，對美企盈利有負面影響

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《外圍經濟》

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英國３月就業人數創疫情以來最大降幅，關稅戰勢加霜

ＬＶＭＨ首季銷售下跌３％，關稅戰下奢侈品需求減

高樂氏澳洲涉虛假宣傳遭監管機構罰款５２０萬美元

英偉達擬於美國生產高達５０００億美元人工智能基礎設施

ＡＤＭ據報關閉中國國內貿易業務，上海子企裁員；ＡＭＤ行政總裁稱計劃擴大在美國的ＡＩ晶

片及伺服器生產

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《其他消息》

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夏寶龍稱美國蠻橫霸道，不是要我們的稅而是要我們的命；陳美寶稱帶領物流業循五大策略應對

，協助配合市場轉型；香港與亞美尼亞全面性避免雙重課稅協定生效；陳子達稱貿易壁壘增加，

亞太區成員需加強商貿夥伴關係

財政部開展國債做市支持操作，規模５﹒４億元；財政部下周三在港發行１２５億元人民幣國債

ＬＭＥ宣布首批４家香港倉儲設施核准名單，料三個月後投入營運；許正宇歡迎ＬＭＥ批准首批

香港認可倉庫，將向其他申請者提供協助

內蒙古與華潤合作，逐步打開對香港高端牛羊肉產品市場

香港國際機場獲選全球最佳機場第６名，再膺最繁忙貨運機場

傳機管局尋求約２００億港元銀團貸款

華僑銀行指港匯短期或貼近７﹒７５強方兌換水平，料今年美國減息三次

房協聚然、峻然暫收逾１﹒７萬份申請，超購近１０倍

李家超提出四點準備工作，應對國家安全挑戰；陳國基稱過去十年見證國安教育發展，維護國安

共同使命；鄭雁雄稱維護國家安全只有進行式，沒有局外人

首兩月商品整體出口貨量按年上升４﹒６％

「唱高散貨」案四名被告否認控罪，明年９月１４日再訊

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