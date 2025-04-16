期指低開１７６點報２１３１１，國指期貨跌７６點報７８９４

《經濟通通訊社１６日專訊》期指低開１７６點報２１３１１，國指期貨低開７６點報
７８９４，科指期貨低開６０點報４９２９。
etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情
16/04/2025 09:15
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16/04/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１９１６８４張減５６６４張
16/04/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１０７０８４張，減９６４８張
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15/04/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２１４８１點，跌６點，高水１５點
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