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22/04/2025 09:15

期指低開２０７點報２１２１９，國指期貨跌９１點報７８０９

　　《經濟通通訊社２２日專訊》期指低開２０７點報２１２１９，國指期貨低開９１點報
７８０９，科指期貨低開８６點報４８２０。

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