即月期指最後交易價２１５９３升１６７點，高水３１點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指最後交易價２１５９３，升１６７點，高水３１點，

暫成交８６８６１張。即月國指期貨最後交易價７９５７，升５７點，高水６點，暫成交

９４１９０張。另外，即月科指期貨最後交易價４９０９，升３點，高水１０點，暫成交

１０７１２５張。

