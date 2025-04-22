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期貨新聞

22/04/2025 16:46

即月期指最後交易價２１５９３升１６７點，成交８７０３６張

　　《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指最後交易價２１５９３，升１６７點，高水３１點，
成交８７０３６張。即月國指期貨最後交易價７９５７，升５７點，高水６點，成交９４２８０
張。另外，即月科指期貨最後交易價４９０９，升３點，高水１０點，成交１０７１２５張。

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