【夜期時段】即月期指最新報２１５６０點，跌３３點，低水２點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１５９３點，無升跌，高水３１
點，最新報２１５６０點，跌３３點，低水２點，合約成交３３７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７９５４點，跌３點，高水３點，最新報７９４９點，跌８
點，低水２點，合約成交８３６張。
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22/04/2025 17:20
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22/04/2025 16:31 即月期指最後交易價２１５９３升１６７點，高水３１點
22/04/2025 15:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５２３２﹒７５升４８點
22/04/2025 09:15 期指低開２０７點報２１２１９，國指期貨跌９１點報７８０９
22/04/2025 09:01 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５２０４﹒８跌１０８點
22/04/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１３９４９４張減９７２１張
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