【夜期時段】即月期指最新報２１５６０點，跌３３點，低水２點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１５９３點，無升跌，高水３１

點，最新報２１５６０點，跌３３點，低水２點，合約成交３３７張。



即月國指期貨在夜期時段開市報７９５４點，跌３點，高水３點，最新報７９４９點，跌８

點，低水２點，合約成交８３６張。

