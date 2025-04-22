《再戰明天》美國公布ＰＭＩ等數據，新東方公布業績

《經濟通通訊社２２日專訊》美國公布ＰＭＩ等數據，及新東方公布業績，料為周三（２３

日）市場焦點。



＊英倫銀行首席經濟學家發表演講，芝加哥聯儲總裁發表視頻講話＊



各國重要經濟活動方面，２０國集團（Ｇ２０）財政及央行部長級會議舉行（至２４日）。

周三本港時間２：００ｐｍ，英倫銀行總裁貝利、歐洲央行首席經濟學家連恩、土耳其央行總裁

卡拉漢、阿根廷央行副總裁Ｖｌａｄｉｍｉｒ Ｗｅｒｎｉｎｇ在國際金融協會（ＩＩＦ）發表

講話。晚上６：３０ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家皮爾發表演講。９：００ｐｍ，芝加哥聯邦儲

備銀行總裁古爾斯比發表視頻講話。



數據方面，周三８：３０ａｍ（本港時間．下同），日本公布４月製造業採購經理人指數；

４月綜合採購經理人指數；４月服務業採購經理人指數。４：３０ｐｍ，香港公布３月綜合消費

物價指數，年率升幅料由１﹒４％擴大至１﹒５％。５：００ｐｍ，歐元區公布２月貿易收支，

經季節調整料由１４０億歐元升至１５０億歐元。９：４５ｐｍ，美國公布４月製造業採購經理

人指數，料由５０﹒２降至４９；４月綜合採購經理人指數料由５３﹒５降至５２﹒２；４月服

務業採購經理人指數料由５４﹒４降至５２﹒８。１０：００ｐｍ，美國公布３月新屋銷售，料

由６７﹒６萬升至６８﹒４萬，月率升幅料由１﹒８％收窄至１﹒２％。



在本港，明日公布業績的公司有：新東方－Ｓ（０９９０１）等。



此外，明日華潤飲料（０２４６０）將有基石投資者持股解禁。



另外，比亞迪電子（００２８５）、中國海外發展（００６８８）、中國神華

（０１０８８）、國藥控股（０１０９９）、比亞迪股份（０１２１１）及中國平安

（０２３１８）於周五（２５日）公布業績。美國周五公布４月密歇根大學消費信心指數終值。

（ｗａ）

