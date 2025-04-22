《日入而息》中移動首季多賺３﹒５％，避險情緒升溫金價再創新高

《今天重點》

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中移動（００９４１）首季純利升３﹒４５％至３０６億人幣

泡泡瑪特（０９９９２）首季整體收益按年增長１６５％－１７０％

特朗普打殘股匯債市，紐約期金升破３５００美元

京東（０９６１８）外賣下單量暴增系統短暫故障，超時２０分鐘以上全部免單；劉強東請外賣

員吃火鍋，冀京東全職外賣員也能超過１００萬人

網易（０９９９９）遊戲發布勞動節假期限玩時間，合共可玩８小時

核桃編程據報擬赴美上市，集資７﹒８億元

中國首季ＦＤＩ跌１０﹒８％，３月增１３﹒２％；廣東首季ＧＤＰ增４﹒１％低全國水平，消

費增速加快；３月深圳出口增９％進口增１７％，外貿增速較全國快

特朗普再向鮑威爾施壓，要求聯儲局立即減息；多名經濟學者聯署，反對特朗普政府關稅政策；

特朗普據悉與沃爾瑪等零售巨企高層會面

美國徵船舶港口費，中國船舶工業協會相信有反制措施；美擬對華貨輪徵港口費，中遠海運堅決

反對

越南據報將嚴打轉口商品「洗產地」輸往美國

本港首季失業率維持３﹒２％，符合市場預期

機場快線申請加價９﹒４％，香港站前往機場加至１２０元

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《即日市況》

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恒指收市倒升１６７點報２１５６２，小米乘機炒作京東美團兩俱傷

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒２５％，三千三得而復失

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《美元匯價》

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儲局獨立性現危機，美元短期跌勢未完

歐元最新報１﹒１４９１╱９３，日圓最新報１４０﹒３３╱３４

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《公司資訊》

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西藏智匯礦業轉戰港ＩＰＯ，去年少賺６４％

溜溜果園申港ＩＰＯ，去年多賺近五成

中藥股新荷花轉戰香港ＩＰＯ，去年純利倒退１４％

據報美議員敦促摩通和美銀退出寧德時代上市工作

心泰醫療（０２２９１）股價極波動後停牌，待發內幕消息公告

景瑞控股（０１８６２）清盤呈請聆訊押後

新地（０００１６）料復活節及五一假期ＹＯＨＯ系商場人流按年增近一成；西沙項目加推１１

８伙，折實入場３１４萬元起

京東（０９６１８）推澳門自營商品自提免運費服務

蔚來（０９８６６）旗下螢火蟲品牌最快６月歐洲開售，重申目標年底前實現盈利

舜宇光學（０２３８２）賈麗娜辭任獨董，湯蕙儀接任

中國金茂（００８１７）程永辭任公司非執行董事

上海電氣（０２７２７）簽訂非居住房屋拆遷補償協議涉及收儲金額逾３９億元人幣

京東（０９６１８）外賣下單量暴增系統短暫故障，超時２０分鐘以上全部免單；劉強東請外賣

員吃火鍋，冀京東全職外賣員也能超過１００萬人

信和開放旗下１０個零售點支持房委會「共築．創業家２﹒０」計劃

心泰醫療（０２２９１）中途停牌，股價曾翻倍，醫療器械類股份今急升

國泰（００２９３）已就「電子飛行資料夾」與不同航空公司接洽

屈臣氏擴大碳補償計劃，覆蓋３０個產品系列

美團（０３６９０）獲全國首張低空物流全境覆蓋運營合格證，可在全國商業運營

中國銀河國際夥阿里雲打造ＡＩ驅動智慧金融服務；菜鳥海外倉推跨境綠通，助力外貿商家拓展

海外市場

沙特阿美與比亞迪（０１２１１）合作探索新能源車技術

滙豐香港與華泰證券（０６８８６）簽訂ＭＯＵ，聚焦財富管理及跨境業務等合作

熙康雲醫院（０９６８６）陳連勇辭任非執行董事，齊國先獲委任審計委員會成員

鼎石資本（００８０４）因成本考慮罷免聯席公司秘書

ＮＩＲＡＫＵ（０１２４５）附屬４３９２萬元購日本溫泉旅館

重鋼（０１０５３）首季虧損收窄至１﹒２億人幣

歲寶百貨（００３１２）售珠海地產項目，料確認２８１０萬元人幣收益

華營建築（０１５８２）獲批出最高３０００萬元貸款

遠大醫藥（００５１２）中國首仿的丙酸氟替卡松鼻噴霧劑獲批上市

中廣核礦業（０１１６４）首季天然鈾產量計劃完成率１１０﹒７％

康基醫療（０９９９７）唯精醫療四臂手術機器人獲得註冊批准

長城環亞控股（００５８３）匯金已成為公司控股股東

中飛租賃（０１８４８）與泰國國際航空簽署九架Ａ３２１ｎｅｏ飛機租賃協定

網易（０９９９９）遊戲發布勞動節假期限玩時間，合共可玩８小時

長江生命科技（００７７５）將在美展示研發中癌症疫苗臨床前研究最新數據

誼礫控股（０００７６）設立Ｗｅｂ３專案小組，尋找優良ＡＩ和加密貨幣項目

ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ成立５周年推快閃優惠，目標今年錄盈利

中移動（００９４１）首季純利升３﹒４５％至３０６億人幣

泡泡瑪特（０９９９２）首季整體收益按年增長１６５％－１７０％

亨泰（００１９７）莫贊生被頒令破產，已離任執董職位

綠科科技國際（００１９５）周暉已獲委任為公司聯席行政總裁

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《中國要聞》

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商務部凌激晤捷克工業部副部長稱擴大進口捷優勢產品；伊朗外長明應邀訪華，談雙邊關係國際

地區熱點問題等

中央實施自貿區提升戰略，增強對外貿易綜合競爭力

中國首季ＦＤＩ跌１０﹒８％，３月增１３﹒２％；廣東首季ＧＤＰ增４﹒１％低全國水平，消

費增速加快；３月深圳出口增９％進口增１７％，外貿增速較全國快

《哪吒２》第三度延長放映，直至５月３１日

三部門表示對不裁員參保企業續實施穩崗返還政策至年底

民政部指「一脈養老」「惠民工程」等Ａｐｐ涉詐騙

光伏行業協會下午開例會，料討論「控產」等

中汽協表示規範駕駛輔助宣傳，須澄清已發布失實信息

國資委推動央企強化資金統籌，確保及時付款

人行１６４５億逆回購利率持平，淨投放５６０億

３月上海市銀行跨境人民幣業務結算量２９１４３億

萬達商管提前兌付一筆境內債本息，涉２﹒６４億元

上海１８舉措提升跨境金融服務便利，擴ＣＩＰＳ網絡

保險協會開例會指普通型人身保險產品利率上限不調整

上海與豐田簽合作協議，雷克薩斯純電車項目落子金山

中紀委駐中組部紀檢監察組原組長李剛涉受賄被逮捕；新疆黨委原副書記李鵬新廿四年受賄逾８

億，判死緩

廣交會上多家國產服務機器人廠商拿下海外訂單

首屆具身智能機器人運動會周四舉辦，宇樹小米等參與討論

核桃編程據報擬赴美上市，集資７﹒８億元

抖音一季度封禁涉水軍、欺詐等黑產帳號２６０萬個

永輝超市首批外貿受阻商品上架，與３００企洽談中

董明珠成功連任格力電器董事，有望再連任董事長

廣東通信局率四電信商赴騰訊、榮耀，調研協同反詐騙

全國首單「跨境電商保」保證保險落地深圳

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒６４％，報１８７９３﹒４３點

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《大國博弈》

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白宮迫日本零逆差，石破急致函北京表示不欲捲入中美貿戰；外交部歡迎日本公明黨代表團訪華

；外交部指日方惡意渲染中國安全風險，已嚴正交涉

北京施壓，中資據報撤出美國私募投資；中國據報１月中已停止採購美國大豆，增購巴西大豆；

地方政府紛出手幫扶外貿企業，蘇州港免費堆存集裝箱；波音兩架待交付客機從中國飛回美國，

已塗裝廈門航空

美國徵船舶港口費，中國船舶工業協會相信有反制措施；美擬對華貨輪徵港口費，中遠海運堅決

反對

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《國際要聞》

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中方對教宗方濟各去世表示哀悼，願中梵關係持續改善

特朗普再向鮑威爾施壓，要求聯儲局立即減息；美國土安全部長餐廳遇竊，名牌手袋和三千美元

被盜；多名經濟學者聯署，反對特朗普政府關稅政策；特朗普據悉與沃爾瑪等零售巨企高層會面

英國零售商憂中國商品湧入，籲政府考慮徵小包裹關稅

美國副總統萬斯與印度總理莫迪會面，討論貿易協定

越南據報將嚴打轉口商品「洗產地」輸往美國

美制裁東盟四國太陽能電池業，柬埔寨達６５１﹒８５％

泰國稱原定周三進行的與美方部長級關稅談判已被推遲

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《外圍經濟》

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日本財相日內啟程訪美，向貝森特表達匯率關注；日本政府調查指特朗普關稅已經開始衝擊部分

日企

特朗普打殘股匯債市，紐約期金升破３５００美元

普徠仕指不明朗因素或拖累經濟前景，惟歐股表現亮眼

Ｕｂｅｒ遭美國ＦＴＣ起訴，稱其訂閱服務有欺詐

曾為第３大手機品牌，ＬＧ退出手機及電動車充電市場

黃金價格於亞洲市場早盤持續上漲，受避險需求推動

惠理基金指全球資產不確定加劇，多元資產策略助降波動

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《其他消息》

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李家超今起率團訪問浙江四天，多名司局長隨行

港府譴責美國對中國船舶徵港口費，斥措施帶明顯歧視性；陳茂波稱變局中推進高質量發展，展

示香港是資金避風港；ＤＨＬ停收逾８００美元Ｂ２Ｃ貨，港電商業料影響有限

復活節長假昨天結束，截至晚上９時約６３萬人次入境

據報港股每手拆細短期難諮詢，因涉系統升級並須研究收費模式

機場快線申請加價９﹒４％，香港站前往機場加至１２０元

積金局指「半自由行」轉移個案逾１００萬宗，涉逾５００億元

中原工商舖料次季成交量按季跌３％，後市觀望氣氛濃

恒地５月初辦李兆基生平展，免費開放予公眾

黃家和稱復活節長假香港食肆生意大減三成，部分高級餐廳更跌五成

本港首季失業率維持３﹒２％，符合市場預期

羅淑佩稱西九及啟德體育園全面營運後，香港文化發展更豐富多彩

聯交所對銀基集團控股兩名前任董事採紀律行動

證監會禁止群益期貨香港前負責人高政雍重投業界六個月

香港戲院復活節檔期票房收入約１２６８萬元，按年大跌６５﹒６％

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