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23/04/2025 16:52

《外圍焦點》美國財長貝森特發表講話，美國公布ＰＭＩ等數據

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國財政部長貝森特稱對華關稅戰不可持續，並預計局勢即將
緩和，有關言論推動美股昨日反彈回升。道指收市升１０１６﹒５７點或２﹒６６％，報
３９１８６﹒９８點；標普５００指數升１２９﹒５６點或２﹒５１％，報５２８７﹒７６點；
納指升４２９﹒５２點或２﹒７１％，報１６３００﹒４２點。港股方面，恒生指數收市報
２２０７２，升５１０點或２﹒４％，成交２６０６億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚６：００ｐｍ，歐洲央行管委克諾特就「不確定世界
中的貨幣政策與歐元」發表演講。６：３０ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家皮爾發表演講。
９：００ｐｍ，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比發表視頻講話。９：３５ｐｍ，美聯儲理事沃
勒和聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆發表講話。１０：００ｐｍ，美國財長貝森特將就金融
體系狀況發表講話。２４日凌晨１２：３０ａｍ，英倫銀行總裁貝利在國際金融協會（ＩＩＦ）
發表講話。２：００ａｍ，美聯儲公布褐皮書；同一時間，英倫銀行副總裁布里登發表演講。
　
　　數據方面，今日５：００ｐｍ，歐元區公布２月貿易收支，經季節調整料由１４０億歐元升
至１５０億歐元。今晚９：４５ｐｍ，美國公布４月製造業採購經理人指數，料由５０﹒２降至
４９；４月綜合採購經理人指數料由５３﹒５降至５２；４月服務業採購經理人指數料由
５４﹒４降至５２﹒６。１０：００ｐｍ，美國公布３月新屋銷售，料由６７﹒６萬升至
６８﹒５萬，月率升幅料由１﹒８％收窄至１﹒３％。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：波音（ＵＳ﹒ＢＡ）、新東方（ＵＳ﹒ＥＤＵ）、
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｍａｃｈｉｎｅｓ　Ｃｏｒｐ
（ＵＳ﹒ＩＢＭ）、美國電話電報（ＵＳ﹒Ｔ）、德州儀器（ＵＳ﹒ＴＸＮ）等。（ｗａ）

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