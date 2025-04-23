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23/04/2025 09:15

期指高開４２７點報２２０２０，國指期貨升１７７點報８１３４

　　《經濟通通訊社２３日專訊》期指高開４２７點報２２０２０，國指期貨高開１７７點報
８１３４，科指期貨高開１１９點報５０２８。

《說說心理話》被欺凌 | 姜大衛兒子姜卓文分享年少經歷，長大如何走出無自信、隱藏自已的陰霾？► 即睇

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