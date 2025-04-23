期指高開４２７點報２２０２０，國指期貨升１７７點報８１３４

《經濟通通訊社２３日專訊》期指高開４２７點報２２０２０，國指期貨高開１７７點報
８１３４，科指期貨高開１１９點報５０２８。
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23/04/2025 09:15
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下一篇新聞︰23/04/2025 09:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５３９５﹒７５升８１點
23/04/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１５４３０４張，增逾萬四張
23/04/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２１０３５３張增逾三萬三張
23/04/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１０７３７張，增１８７４１張
22/04/2025 19:36 《再戰明天》美國公布ＰＭＩ等數據，新東方公布業績
22/04/2025 19:32 《日入而息》中移動首季多賺３﹒５％，避險情緒升溫金價再創新高
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