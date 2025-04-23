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23/04/2025 16:31

即月期指最後交易價２２１７４升５８１點，高水１０１點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指最後交易價２２１７４，升５８１點，高水１０１點
，暫成交９９８７３張。即月國指期貨最後交易價８１５３，升１９６點，高水３７點，暫成交
１２８４６２張。另外，即月科指期貨最後交易價５０７８，升１６９點，高水２９點，暫成交
１３３２５２張。

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