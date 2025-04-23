即月期指最後交易價２２１７４升５８１點，成交１００３２４張

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指最後交易價２２１７４，升５８１點，高水１０１點
，成交１００３２４張。即月國指期貨最後交易價８１５３，升１９６點，高水３７點，成交
１２９０８５張。另外，即月科指期貨最後交易價５０７８，升１６９點，高水２９點，成交
１３３２５２張。
《說說心理話》被欺凌 | 姜大衛兒子姜卓文分享年少經歷，長大如何走出無自信、隱藏自已的陰霾？► 即睇
23/04/2025 16:46
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