即月期指最後交易價２２１７４升５８１點，成交１００３２４張

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指最後交易價２２１７４，升５８１點，高水１０１點

，成交１００３２４張。即月國指期貨最後交易價８１５３，升１９６點，高水３７點，成交

１２９０８５張。另外，即月科指期貨最後交易價５０７８，升１６９點，高水２９點，成交

１３３２５２張。

