【夜期時段】即月期指最新報２２１７１點，跌３點，高水９８點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２１７４點，無升跌，高水
１０１點，最新報２２１７１點，跌３點，高水９８點，合約成交４９４張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８１５３點，無升跌，高水３７點，最新報８１５０點，跌
３點，高水３４點，合約成交４２６張。
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23/04/2025 17:20
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23/04/2025 16:46 即月期指最後交易價２２１７４升５８１點，成交１００３２４張
23/04/2025 16:31 即月期指最後交易價２２１７４升５８１點，高水１０１點
23/04/2025 15:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５４０１﹒７５升８７點
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