【夜期時段】即月期指最新報２２１７１點，跌３點，高水９８點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２１７４點，無升跌，高水

１０１點，最新報２２１７１點，跌３點，高水９８點，合約成交４９４張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８１５３點，無升跌，高水３７點，最新報８１５０點，跌

３點，高水３４點，合約成交４２６張。

