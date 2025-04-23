《再戰明天》英倫銀行副總裁發表講話，美國公布耐用品訂單等數據

《經濟通通訊社２３日專訊》英倫銀行副總裁發表講話，及美國公布耐用品訂單等數據，料

為周四（２４日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，世界銀行╱國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）春季會議舉行（至２６日

）。歐盟執委會主席馮德萊恩會見英國首相斯塔默，並參加未來能源安全峰會。周四本港時間

３：００ｐｍ，歐洲央行首席經濟學家連恩與英倫銀行副總裁隆巴爾代利討論央行的貨幣政策策

略。晚上７：１５ｐｍ，德國經濟部長哈貝克發布２０２５年春季經濟預測。８：００ｐｍ，德

國財長庫基斯和德國央行總裁納格爾發表講話。９：００ｐｍ，歐洲央行執委連恩在彼得森國際

經濟研究所參與有關央行貨幣政策策略的討論。９：２５ｐｍ，英倫銀行副總裁隆巴爾代利在國

際貨幣基金組織（ＩＭＦ）會議間隙發表講話。



＊日本公布工具機訂單，中國鋁業公布業績＊



數據方面，周四２：００ｐｍ（本港時間．下同），日本公布３月工具機訂單。

４：００ｐｍ，德國公布４月ＩＦＯ－企業信心指數，料由８６﹒７降至８５﹒２。

８：３０ｐｍ，美國公布３月耐用品訂單，料由１％升上２％；連續申請失業救濟金人數料由

１８８﹒５萬降至１８６﹒３萬；首次申請失業救濟金人數料由２１﹒５萬升至２２﹒２萬。

１０：００ｐｍ，美國公布３月成屋銷售，料由４２６萬降至４１５萬，月率料由４﹒２％逆轉

至下滑２﹒６％。１１：００ｐｍ，美國公布４月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負２

惡化至負５。



在本港，明日公布業績的公司有：中石化油服（０１０３３）、博駿教育（０１７５８）、

新高教集團（０２００１）、中國鋁業（０２６００）、海普瑞（０９９８９）等。



此外，明日地平線機器人－Ｗ（０９６６０）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

