《日入而息》傳ＰＳＡ售長和港口股權，特朗普轉軚恒指返兩萬二

《今天重點》

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路透指ＰＳＡ考慮出售長和（００００１）港口業務２０％股權

小米（０１８１０）據報推遲首款電動ＳＵＶ上市，年度投資大會延至６月舉行；小米否認ＹＵ

７延遲上市，「依然是雷總預告的今年６至７月」

新東方（０９９０１）第三季經調整純利跌１４％至１﹒１３億美元

平安好醫生（０１８３３）首季虧轉盈３３１８﹒８萬人幣

中海油服（０２８８３）首季純利升３９﹒６％至８﹒８７億人幣

比亞迪據報全面整改歐洲業務，擴經銷商網絡，挖角歐洲車企高管

小鵬（０９８６８）５Ｃ旗艦版Ｐ７＋售近２１萬人幣，Ｘ９內地７天大定超六千台

拼多多、淘寶等電商平台擬全面取消「僅退款」服務

李家超與「杭州六小龍」企業代表交流，歡迎來港落戶或拓展業務

傳美國財長貝森特今晚就金融體系狀況發表演說；美國防長再陷「群聊門」，反指五角大樓有內

鬼；美股期貨上升，特朗普緩解對鮑威爾的批評

習近平稱關稅戰、貿易戰損害各國正當權益；白宮稱中美貿易協議談判有進展，外交部表示談，

大門敞開；歐盟就世貿爭端案提上訴，商務部表示按規則維護權益；外交部指謊言掩蓋不住美國

控制巴拿馬運河的野心

本港３月整體通脹率１﹒４％，低於預期

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《即日市況》

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恒指收升５１０點報２２０７２，美公布對等關稅以來首破兩萬二

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《深滬股市》

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滬指收跌０﹒１％成交增逾一成，機器人概念逆市大漲

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《美元匯價》

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歐元最新報１﹒１４１５╱１６，日圓最新報１４１﹒９０╱９１

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《公司資訊》

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群核科技擬赴港上市，中證監要求補充股權架構等材料

中偉新材提交香港上市申請，去年少賺２３％

用友網絡正籌劃發行Ｈ股並在香港上市

國泰（００２９３）３月載客量按年增近兩成，香港快運升２５％

耀才（０１４２８）中途停牌，停牌前報３﹒０５元升逾９％

商湯（０００２０）夥中移動香港推ＡＩ視頻分析系統及行業大模型訓練

駿高控股（０８０３５）開市前停牌，待發內幕消息

東京中央拍賣（０１９３９）開市前停牌，待發內幕消息

廣汽（０２２３８）埃安與滴滴擬推出面向個人用戶Ｌ４自動駕駛車型

吉利（００１７５）極氪９Ｘ超豪華ＳＵＶ旗艦亮相上海車展，同時發布Ｖ４極充兆瓦樁

比亞迪（０１２１１）據報全面整改歐洲業務，擴經銷商網絡，挖角歐洲車企高管

滙豐任命孫丹瑩為ＩＷＰＢ戰略項目董事總經理

華潤醫藥（０３３２０）旗下維生素Ｂ６注射液獲藥品補充申請批准通知書

騰訊（００７００）夥Ｔａｂｅｌｏｇ，向中國旅客推出預約日本餐廳微信小程序；混元３Ｄ生

成模型再升級，邁入超高清時代

小米（０１８１０）據報推遲首款電動ＳＵＶ上市，年度投資大會延至６月舉行；小米否認ＹＵ

７延遲上市，「依然是雷總預告的今年６至７月」

小鵬（０９８６８）５Ｃ旗艦版Ｐ７＋售近２１萬人幣，Ｘ９內地７天大定超六千台

百度（０９８８８）上線新產品心響Ａｐｐ，支持任務拆解與智能決策

黑龍江與優必選（０９８８０）合作開發富有龍江特色的機器人普及課程

蔚來（０９８６６）全球首顆量產５納米智駕芯片正式量產上車

平安好醫生（０１８３３）首季虧轉盈３３１８﹒８萬人幣

中海油服（０２８８３）首季純利升３９﹒６％至８﹒８７億人幣

中海油（００８８３）汪東進不再擔任董事長及非執行董事

路透指ＰＳＡ考慮出售長和（００００１）港口業務２０％股權

嘉里物流（００６３６）於荷蘭開設新物流設施，滿足歐洲、中東及非洲電商需求

螞蟻銀行香港獲螞蟻國際增資１億美元，加大對服務和創新產品投入

新東方（０９９０１）第三季經調整純利跌１４％至１﹒１３億美元

中國海外宏洋集團（０００８１）首季經營溢利按年下降４８﹒６％

威勝控股（０３３９３）印尼及馬來西亞工廠投產

寶龍地產（０１２３８）委任新獨家財務顧問，促進與債權人溝通

新焦點（００３６０）建議增加法定股本

ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８）通過私有化相關決議案，料下月７日以後退市

阿里國際站登頂美國Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ免費電商應用排行榜

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《中國要聞》

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緬甸近期拘逾９２０名中國籍詐騙疑犯，全數移交中國

全國首筆「技術入股貸」落地廣東肇慶

新疆哈密探明一處中型金礦，儲量５﹒８噸

神舟二十號載人飛行任務明日１７時１７分發射

人行１０８０億逆回購利率持平，淨投放３５億；提高跨境結算效率，有力支持企業「走出去」

；３月末境外機構持銀行間市場債券４﹒３５萬億；完善上海自貿區全功能資金池跨境資金調撥

外匯局堅決對市場順周期行為糾偏，防匯率超調風險

跨境理財通落地後，深圳銀行新增個人投資者２﹒７萬名；截至３月末深圳轄內銀行為港人代理

見證開戶超４０萬戶

「奢侈品源頭工廠」拍片「揭秘」？業內直斥賣高仿貨

海南超豪酒店保潔員假幣換走客人真鈔，判囚一年半

小馬智行第七代Ｒｏｂｏｔａｘｉ預計２０２５年量產

寶馬首款中國專屬新世代車型ＢＭＷ ｉＸ３Ｌ計劃明年推出

搞低級紅高級黑，重慶市政法委書記陸克華被「雙開」；涉嫌違法放貸犯罪，建行原副行長章更

生被開除黨籍

山東飛銀支付註銷支付牌照，年內第五家

日產汽車２０２６年底前在中國再投資１００億元人民幣

胡霽光加入摩根士丹利投行團隊，擔任中國區副主席

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《寶島快訊》

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台股收漲４﹒５％報１９６３９點，台積電大升７％

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《大國博弈》

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習近平稱關稅戰、貿易戰損害各國正當權益；白宮稱中美貿易協議談判有進展，外交部表示談，

大門敞開；歐盟就世貿爭端案提上訴，商務部表示按規則維護權益；外交部指謊言掩蓋不住美國

控制巴拿馬運河的野心

日本公明黨黨首見王滬寧，轉交石破茂致習近平親筆信；李強據報致函石破茂，籲中日聯手應對

關稅戰

中國據報警告韓企勿向美國防企業出口含中國稀土產品；中國據報要求韓企勿供美稀土產品，外

交部指不了解情況

王毅周五赴哈薩克出席中國－中亞外長第六次會晤；王毅同英外交大臣通電話稱聚焦互利合作維

護國際秩序；哥倫比亞擬對華免簽，中使館表示爭取盡早落實；中國與阿塞拜疆簽署互免簽證協

定；中國與阿塞拜疆建戰略夥伴關係，核心利益相互支持

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《國際要聞》

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傳美國財長貝森特今晚就金融體系狀況發表演說；美國防長再陷「群聊門」，反指五角大樓有內

鬼；美股期貨上升，特朗普緩解對鮑威爾的批評

巴西總統盧拉暗批特朗普：多邊主義被扔進垃圾桶

越南總理稱與美國的關稅談判不應損害其他市場

中國抗美拒收波音飛機，據報馬來西亞印度航空表態接手

印度控制克什米爾地區發生槍擊事件，２６人死亡

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《外圍經濟》

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ＩＭＦ料全球經濟增長更依賴中國及印度，美國貢獻減；ＩＭＦ指美國關稅料令中國面臨更大的

通縮壓力；艾睿鉑指關稅對中國汽車市場影響有限，２０３０年全球市佔率三成；富蘭克林鄧普

頓料關稅戰最終影響將遠低於市場恐懼水平

拉加德稱降通脹任務接近完成，歐元走強反映基本面

新加坡核心通脹降至４年來最低，生活成本緩和

特斯拉錄「災難」季績股價仍升，專家指馬斯克淡出ＤＯＧＥ屬利好

Ｐｅｒｍｉｒａ據報將關閉香港及上海辦事處，將重心移向印度

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《其他消息》

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李家超與「杭州六小龍」企業代表交流，歡迎來港落戶或拓展業務

港澳辦發文指外交部制裁美國官員屬有力回擊；丘應樺促中小企轉型，港府冀與更多經濟體簽訂

自貿協定

財政部在港發四期限國債，１５年期票面利率２﹒１％

港澳載荷專家最快明年執行飛行任務

港銀昨天向金管局貼現窗借取６０００萬元隔夜流動性

港鐵下周一起加密將軍澳線平日非繁忙時段列車服務

ＧＵＭ指４月ＭＰＦ人均暫蝕逾１﹒１萬元；積金局料最快明年「全自由行」，僱主供款每年限

轉一次

洪水橋完成首宗原址換地，補價近１７億元

經絡指ＭＭＩ最新報３﹒５１厘，按月跌３點子

３月整體通脹率１﹒４％，低於預期

梁振英稱香港航運業要積極轉型，潔淨能源是未來關鍵

澳門首季入境旅客約９８６﹒３萬人次，按年升１１﹒１％

「白居二」明早攪珠，房委會收逾３﹒４萬份申請

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