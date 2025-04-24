《外圍焦點》英倫銀行副總裁發表講話，美國公布耐用品訂單等數據

《經濟通通訊社２４日專訊》特朗普稱，若與中國達成協議將會大減對華關稅，加上《華爾

街日報》報道，中國進口關稅有可能下調至５０％至６５％，消息刺激美股昨日（２３日）大幅

向上，道指早段一度升近１２００點。但財長貝森特隨後又指美方立場並未軟化，道指升幅收窄

。道指收市升４１９﹒５９點或１﹒０７％，報３９６０６﹒５７點；標普５００指數升

８８﹒０９點或１﹒６７％，報５３７５﹒８５點；納指升４０７﹒６３點或２﹒５０％，報

１６７０８﹒０５點。港股方面，恆生指數收市報２１９０９，跌１６２點或０﹒７％，成交

２０４８億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚７：１５ｐｍ，德國經濟部長哈貝克發布２０２５年

春季經濟預測。８：００ｐｍ，德國財長庫基斯和德國央行總裁納格爾發表講話。９：００ｐｍ

，歐洲央行執委連恩在彼得森國際經濟研究所參與有關央行貨幣政策策略的討論。９：２５ｐｍ

，英倫銀行副總裁隆巴爾代利在國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）會議間隙發表講話。２５日凌晨

１２：００ａｍ，歐洲央行委員唐納利在國際金融協會（ＩＩＦ）發表演講。１２：１０ａｍ，

Ｇ２０部長在ＩＭＦ╱世行春季會議間隙舉行記者會。



數據方面，今晚８：３０ｐｍ，美國公布３月耐用品訂單，料由１％升上２％；連續申請失

業救濟金人數料由１８８﹒５萬降至１８６﹒９萬；首次申請失業救濟金人數料由２１﹒５萬升

至２２﹒２萬。１０：００ｐｍ，美國公布３月成屋銷售，料由４２６萬降至４１３萬，月率料

由４﹒２％逆轉至下滑３﹒１％。１１：００ｐｍ，美國公布４月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業

指數，料由負２惡化至負６。



在美國，今日公布業績的公司有：康卡斯特（ＵＳ﹒ＣＭＣＳＡ）、谷歌

（ＵＳ﹒ＧＯＯＧ）、英特爾（ＵＳ﹒ＩＮＴＣ）、默沙東（ＵＳ﹒ＭＲＫ）、寶潔

（ＵＳ﹒ＰＧ）等。（ｗａ）

