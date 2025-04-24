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24/04/2025 09:15

期指低開８３點報２２０９１，國指期貨跌３４點報８１１９

　　《經濟通通訊社２４日專訊》期指低開８３點報２２０９１，國指期貨低開３４點報
８１１９，科指期貨低開８點報５０７０。

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