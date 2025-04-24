期指低開８３點報２２０９１，國指期貨跌３４點報８１１９

《經濟通通訊社２４日專訊》期指低開８３點報２２０９１，國指期貨低開３４點報
８１１９，科指期貨低開８點報５０７０。
【你點睇？】復活節現外遊潮，黃家和倡更好利用西九長期設立市集等吸引年輕人，你是否認同？ ► 立即投票
24/04/2025 09:15
《經濟通通訊社２４日專訊》期指低開８３點報２２０９１，國指期貨低開３４點報
８１１９，科指期貨低開８點報５０７０。
【你點睇？】復活節現外遊潮，黃家和倡更好利用西九長期設立市集等吸引年輕人，你是否認同？ ► 立即投票
下一篇新聞︰24/04/2025 09:13 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５４１２﹒０升逾１０點
24/04/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１６００２７張增５７２３張
24/04/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０９９８５張，減３６８張
24/04/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１０６８８８張，減３８４９張
23/04/2025 19:42 《再戰明天》英倫銀行副總裁發表講話，美國公布耐用品訂單等數據
23/04/2025 19:41 《日入而息》傳ＰＳＡ售長和港口股權，特朗普轉軚恒指返兩萬二
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N