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期貨新聞

24/04/2025 16:31

即月期指最後交易價２１９１０跌２６４點，平水

　　《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指最後交易價２１９１０，跌２６４點，平水，暫成交
８６２９４張。即月國指期貨最後交易價８０５４，跌９９點，低水３點，暫成交１２９３７０
張。另外，即月科指期貨最後交易價４９７６，跌１０２點，平水，暫成交１３４０６９張。

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