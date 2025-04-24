即月期指最後交易價２１９１０跌２６４點，平水

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指最後交易價２１９１０，跌２６４點，平水，暫成交

８６２９４張。即月國指期貨最後交易價８０５４，跌９９點，低水３點，暫成交１２９３７０

張。另外，即月科指期貨最後交易價４９７６，跌１０２點，平水，暫成交１３４０６９張。

