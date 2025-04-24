即月期指最後交易價２１９１０跌２６４點，成交８６６６４張

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指最後交易價２１９１０，跌２６４點，平水，成交
８６６６４張。即月國指期貨最後交易價８０５４，跌９９點，低水３點，成交１２９３８４張
。另外，即月科指期貨最後交易價４９７６，跌１０２點，平水，成交１３４０３７張。
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24/04/2025 16:46
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