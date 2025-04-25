《日入而息》政治局會議重點穩就業適時降準，平保首季少賺２６％

《今天重點》

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政治局會議認為，中國經濟持續回升向好的基礎還需要進一步穩固，外部衝擊影響加大。要加緊

實施更加積極有為的宏觀政策，用好用足更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，兜牢基層

「三保」底線。適時降準降息。綜合各大機構分析師解讀指出，會議提出的政策方向是穩就業地

位高於穩經濟，從會議公告措辭看，當局需要時間評估關稅貿易戰的衝擊力度，增量政策的刺激

力度可能較小或還在觀望

中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，今年第一季純利２７０﹒１６億元（人民

幣。下同），按年跌２６﹒４％；基本每股收益１﹒５４元；營業收入錄２５６６﹒２億元，按

年跌７％

比亞迪（０１２１１）公布，截至２０２５年３月３１日止首季純利９１﹒５５億元（人民幣。

下同），按年升１倍；每股基本盈利３﹒１２元

莎莎國際（００１７８）公布，預計截至２０２５年３月３１日止年度之歸屬於公司擁有人的盈

利介乎大約７０００萬元至８０００萬元，按年減少６３﹒５－６８％。公司指有序關閉內地線

下１８間店舖

香港寬頻（０１３１０）：未就收購案達成共識，關稅影響幾乎零

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《即日市況》

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政治局會議無明顯提振，恒指全日升７０點止步兩萬二前，連升兩周

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《深滬股市》

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貿戰未明朗，政治局強調備足預案，滬指跌０﹒０７％

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《美元匯價》

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美元兌日圓續輕度反彈，１４４以上可買日圓

歐元最新報１﹒１３４９╱５０，日圓最新報１４３﹒５９╱６１

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《公司資訊》

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中生製藥（０１１７７）派安普利單抗治鼻咽癌獲美ＦＤＡ批准上市

佐丹奴（００７０９）首季同店銷售增３﹒７％，網購增長逾１８％

雲頂新耀（０１９５２）５月２日起移除Ｂ字股份標記

百度（０９８８８）發布高說服力數字人，稱其超越真人體驗

ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８）今起停牌，預計５月７日完成私有化退市

億仕登（０１６５６）業務不受美國關稅政策變化直接影響

康方生物（０９９２６）治療鼻咽癌藥安尼可獲美ＦＤＡ批准上市

時代鄰里（０９９２８）接手成都合資項目剩餘股權抵銷對方債務

天津發展（００８８２）附屬天津力生首季少賺近７％，收入增１％

中滙集團（００３８２）半年盈利減２８％，派息６﹒６港仙或以股代息

百度（０９８８８）發布新ＡＩ大模型降價最多八成

阿里國際站面向美國和歐洲開啟「海外現貨」招商；螞蟻集團推出ＡＩ人才專項計劃，全球招募

頂尖ＡＩ人才

中電（００００２）今年再推消費券計劃，本月中起向全港５８萬用戶派發

京東物流（０２６１８）韓國開設兩大自營倉

全美人壽百慕達委任黃鳳嬌為行政總裁，獲ＤＦＳＡ代表處營運牌照

小米（０１８１０）被曝要求員工日均工作１１﹒５小時，請假須加班補工時

小馬智行與騰訊雲戰略合作，打通微信等應用Ｒｏｂｏｔａｘｉ入口

新地（０００１６）西沙項目截收３﹒５萬票超額１０９倍，成歷來第二高收票新盤

長汽（０２３３３）首季純利跌４５﹒６％至１７﹒５億人幣

中國順客隆（００９７４）首季虧損收窄至１９２﹒８萬人幣，收入跌１９﹒４％

南粵控股（０１０５８）首季虧損收窄至４９４萬元，營業額跌１２﹒７％

中海外（００６８８）第一季合約銷售額按年跌２３％，經營溢利跌１４﹒７％

中國建築國際首季溢利按年升１０﹒８％，營業額升３﹒６％

比亞迪電子（００２８５）首季純利升１﹒９％至６﹒２億人幣

香港寬頻（０１３１０）中期純利升６９﹒１倍至１﹒０８億元，中期息１５﹒５仙

新奧能源（０２６８８）第一季天然氣零售銷售量按年增長０﹒３％

滙控（００００５）傳考慮將股東大會完全改為線上舉行

國泰（００２９３）往返香港及達拉斯航班昨天啟航，另推特選經濟客艙限時優惠

富智康（０２０３８）內部轉讓廊坊６２﹒１５％股權，料可提高決策效率

東亞銀行３間分行五一黃金周延長營業時間

中國動向（０３８１８）第四季Ｋａｐｐａ品牌店舖零售流水按年錄中高單位數下降

中國電信（００７２８）首季純利錄８９億人民幣，按年增長３﹒１％

中國平安（０２３１８）第一季純利按年跌２６﹒４％，收入按年跌７％

中國順客隆（００９７４）委任柏濤為副行政總裁，今日起生效

夢金園（０２５８５）今日完成Ｈ股全流通，已轉換Ｈ股下周一上市

莎莎國際（００１７８）第四財季營業額按年下跌７﹒２％，線下銷售跌４﹒４％

騰訊音樂（０１６９８）回應擬收購喜馬拉雅：類似傳聞非首次出現

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《中國要聞》

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政治局會議表示優化存量商品房收購政策，持續穩定和活躍資本市場；受關稅影響較大企業，提

高失業保險基金穩崗返還比例；增強消費拉動經濟增長作用，設服務消費與養老再貸款；外部衝

擊影響加大，要加緊實施更加積極有為宏觀政策；統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，備足預案

；分析指政治局會議重心保就業，增量刺激政策仍在觀望

人大常委會會議本周日起舉行，將審議民營經濟促進法；全國人大常委會指今年將制定金融法、

金融穩定法

商務部表示增強底線思維和極限思維，防範化解貿易風險；以舊換新帶動銷售額超７２００億元

；汽車流通消費改革試點加快，申報積極性高

國務院同意在海南等１５城設跨境電子商務綜合試驗區

廣州低空經濟產業發展公司登記成立，註冊資本３億

深圳市長覃偉中率團訪埃及，考察華為、中興等分公司

市監總局繼續完善網絡交易監管制度，壓實平台責任；組織銷毀侵權假冒服裝、食藥等３３００

噸

民生銀行指ＭＬＦ大幅淨投放，維穩流動性訊號明顯

機構指五一假期國內航線機票預訂量同比增３１％

兩部門修訂會計師事務所從事證券服務業務備案辦法

人行１５９５億逆回購利率持平，６千億ＭＬＦ今招標；人行與保加利亞國家銀行續簽備忘錄並

調整為長期有效

外匯局指３月國際收支貨物和服貿順差６４６億美元；３月中國外匯市場總計成交３﹒７６萬億

美元

機構指首季重點城市主要商圈寫字樓租金跌２﹒１％

粵芯半導體啟動ＩＰＯ輔導，企業估值１６０億元

聯想控股附屬佳沃食品首季虧損擴大至１﹒８１億人民幣

全國首例上市公司董監高違反公開承諾案今宣判

中信證券支持消費、科技，結構性工具或有創新增量

十部門表示到２０３５年純電動汽車成為新銷售車輛主流

金監總局加強監管萬能險，保險期限不得低於五年

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《寶島快訊》

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台股收升２％，報１９８７２﹒７３點

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《大國博弈》

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潘功勝晤日本銀行植田和男，就金融合作等交換意見

法國飛機引擎製造商賽峰指中國免除部分飛機零部件關稅

中國海關在２５城開展跨境貿易便利化行動應對外部衝擊；美方堅稱中美正談判，外交部指沒有

，美方不要混淆視聽

美國司法部對ＴＰ－Ｌｉｎｋ進行反壟斷刑事調查

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《國際要聞》

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華郵指美國調停方案要求烏克蘭放棄領土，不得入北約

美韓財長華府商定，爭取７月初達成關稅經貿所有協議

聯儲局官員警告特朗普關稅或引發裁員潮；美國航空業集體撤回業績指引，關稅已勸退大量遊客

；內媒證實部分美國半導體免除加徵進口關稅，已繳可退稅；美國政府將放寬自動駕駛技術開發

規則；標普指美國關稅對內地沿海地區打擊最大

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《外圍經濟》

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東京４月核心ＣＰＩ大幅上升，近兩年來首度超過３％

中國拒收新機，印度航空據報與波音洽購１０架飛機

谷歌母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ首季營收超預期

蘋果據悉最快明年在印度組裝所有供應美國的手機

巴菲特擁超３０００億美元短期美債，持倉遠超聯儲局

ＩＭＦ春季會議與會者認為全球金融危機很遙遠；施羅德投資指宏觀前景仍不確定，惟債市展現

吸引力估值

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《其他消息》

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李家超見證１２家浙江企業與港簽約，稱可助企業突破西方圍堵

李兆基周日設靈，李家超鄭雁雄任治喪委員會主任

梁鳳儀稱全球經濟前景蒙上陰霾，監管機構合作尤其重要；陳翊庭稱中美博弈下企業要多元化出

海，本港具明顯優勢

政府擬修例明年１月１日起禁排隊時吸煙，違者可判定額罰款

積金評級指４月ＭＰＦ人均暫蝕約９１００元

房屋局就兩份「簡約公屋」營運合約招標，涉及觀塘及柴灣項目

李彥宏稱未來５年再培養千萬名ＡＩ人才，中國開發ＡＩ應用有底氣

盧寵茂料最快明年４月實施首階段禁止管有電子煙政策

今明兩年預測落成量均逾２萬，九龍新界為新供應重鎮

寫字樓今年預計落成量將大增至３０﹒９萬平方米

中原ＣＣＬ按周升０﹒０１％，短期跌勢未變

周松崗再獲委任為市建局董事會主席，陳健波等擔任非執董

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