即月期指最後交易價２１９７２跌３７點，平水

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指最後交易價２１９７２，跌３７點，平水，暫成交
７７７８９張。即月國指期貨最後交易價８０７９，跌２點，低水１點，暫成交１４５７８４張
。另外，即月科指期貨最後交易價４９８４，升２點，低水５點，暫成交１３７２６２張。
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
28/04/2025 16:31
《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指最後交易價２１９７２，跌３７點，平水，暫成交
７７７８９張。即月國指期貨最後交易價８０７９，跌２點，低水１點，暫成交１４５７８４張
。另外，即月科指期貨最後交易價４９８４，升２點，低水５點，暫成交１３７２６２張。
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
上一篇新聞︰28/04/2025 17:20 《外圍焦點》美國公布達拉斯製造業活動指數
下一篇新聞︰28/04/2025 15:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５５３７﹒０跌近１３點
28/04/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２２０１３點，升４１點，高水４１點
28/04/2025 09:17 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５５２３﹒０跌近２７點
28/04/2025 09:15 期指高開５５點報２２０６４，國指期貨升１１點報８０９２
28/04/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１１５６８２張減逾三萬五張
28/04/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１４５０４４張減逾二萬七張
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N