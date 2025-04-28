即月期指最後交易價２１９７２跌３７點，平水

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指最後交易價２１９７２，跌３７點，平水，暫成交

７７７８９張。即月國指期貨最後交易價８０７９，跌２點，低水１點，暫成交１４５７８４張

。另外，即月科指期貨最後交易價４９８４，升２點，低水５點，暫成交１３７２６２張。

