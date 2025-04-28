【夜期時段】即月期指最新報２２０１３點，升４１點，高水４１點

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１９７６點，升４點，高水４點
，最新報２２０１３點，升４１點，高水４１點，合約成交１２４張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８０８３點，升４點，高水３點，最新報８０９４點，升
１５點，高水１４點，合約成交８９張。
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28/04/2025 17:20
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