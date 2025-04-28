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28/04/2025 19:28

《再戰明天》美國公布２０大城市房價指數，多隻內銀及滙控業績

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國公布２０大城市房價指數，及多隻內銀及滙控公布業績，
料為周二（２９日）市場焦點。
　
＊英倫銀行副總裁發表講話，中石油中海油國壽中銀香港公布業績＊
　
　　周二日本假期休市。各國重要經濟活動方面，日本首相石破茂訪問菲律賓（至３０日）。歐
洲央行與國際清算銀行（ＢＩＳ）、英倫銀行以及國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）聯合舉行貨幣政
策國際影響年會（至３０日）。本港時間周二１０：０５ａｍ，澳洲央行助理總裁肯特發表演講
。３：００ｐｍ，歐洲央行執委奇波洛內在在國際清算銀行、英倫銀行、歐洲央行和國際貨幣基
金組織聯合召開的會議上致歡迎辭。３：４０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會委員唐納利在一個
銀行業監管會議上發表講話。５：４０ｐｍ，英倫銀行副總裁拉姆斯登發表講話。
　
　　數據方面，周二（２９日）４：００ｐｍ（本港時間．下同），歐元區公布３月貨幣供應
Ｍ３，年率升幅料維持於４％。５：００ｐｍ，歐元區公布４月消費者信心指數。８：３０ｐｍ
，美國公布３月批發庫存，月率升幅料由０﹒３％擴大至０﹒７％。９：００ｐｍ，美國公布２
月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指數，經季節調整月率升幅料由０﹒４６％
收窄至０﹒３５％。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：滙豐控股（００００５）、萬洲國際（００２８８）、美
的集團（００３００）、ＡＳＭＰＴ（００５２２）、中國石油股份（００８５７）、中國海洋
石油（００８８３）、建設銀行（００９３９）、農業銀行（０１２８８）、工商銀行
（０１３９８）、郵儲銀行（０１６５８）、中國財險（０２３２８）、中銀香港
（０２３８８）、中國人壽（０２６２８）、交通銀行（０３３２８）、招商銀行
（０３９６８）、中國銀行（０３９８８）、海爾智家（０６６９０）等。
　
　　另外，周三（３０日）美國公布３月ＰＣＥ物價指數以及第一季ＧＤＰ初值。周五（５月２
日）美國公布４月新增非農就業人數及失業率。（ｗａ）

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