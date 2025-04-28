《日入而息》內地增量政策６月底前推，高盛調高南向資金流入預測

《今天重點》

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官媒預告增量政策６月底前推，美關稅如何出牌都有準備

外交部評長和（００００１）港口交易表示望各方審慎行事，與有關部門充分溝通

高盛調高今年南向資金淨流入預測至１１００億美元

本港３月出口升１８﹒５％進口升１６﹒６％，遠勝預期

藥明康德（０２３５９）首季純利升８９﹒１％至３６﹒７億人幣

伯希和戶外運動集團申港上市，去年多賺８６％

無線通信模組提供商廣和通申港ＩＰＯ，去年多賺兩成

差估署指３月樓價指數按月跌０﹒４９％，連跌４個月

滙控等四大銀行據報向英國財政部爭取廢除零售投行分隔制度

李兆基喪禮今團體公祭，長和李澤鉅、新地郭家齊致祭

商務部指四方面舉措增強消費對經濟增長拉動作用；深圳對電商平台按營收增長額０﹒５％給予

獎勵

發改委指以舊換新１４００億將下達，建育兒補貼制度；及時出台增量政策，對實現今年目標充

滿信心；五方面舉措穩就業穩經濟，助出口企業避風險

人行２７９０億逆回購利率持平，淨投放１０３０億；人行研設民營中小企增信制度；首季個人

房貸增２千億；精準加力穩外貿，對中小企業不抽貸不斷貸；人行鄒瀾稱中國經濟基礎堅實，有

力支撐人幣匯率穩定

鮑威爾發言捍衛聯儲局獨立，ＩＭＦ閉門會議爆掌聲；特朗普稱美國船隻應該免費通過巴拿馬和

蘇伊士運河；特朗普執政百日政策混亂，打擊投資者長持美債意願；特朗普創美國７０年來最低

總統百日支持度；馬斯克受歡迎程度急劇下降，僅３３％美國人有好感；美國小型企業控訴被關

稅壓垮表示寧願一把火燒毀海外庫存

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《即日市況》

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恒指全日跌８點收報２１９７１，成交收窄至近三個月新低

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《深滬股市》

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滬指收跌０﹒２％，四部門穩就業穩經濟發布會乏驚喜

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《美元匯價》

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英鎊１﹒３２５０附近應有較大支持

歐元最新報１﹒１３５０╱５２，日圓最新報１４３﹒４０╱４４

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《公司資訊》

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掃地機器人製造商石頭科技擬香港上市，Ａ股半日收跌

伯希和戶外運動集團申港上市，去年多賺８６％

無線通信模組提供商廣和通申港ＩＰＯ，去年多賺兩成

恒瑞醫藥擬香港上市，傳集資約１５６億元

陽光油砂（０２０１２）溢價２％訂立債轉股協議，涉約１﹒６２億股

興利集團（００１１４）附屬獲２０８９萬元人民幣搬遷補償

石四藥（０２００５）別嘌醇在內地獲批登記為原料藥

機電署對港鐵（０００６６）三個月內兩度發生工程車事故深表關注；微信支付夥港鐵推「同行

碼」，一部手機可供３人掃碼過閘

天寶集團（０１９７９）參與泰國電動車快充及換電基礎設施項目

國泰（００２９３）開通往返香港與烏魯木齊直航客運服務

通達集團（００６９８）附屬通達創智今年首季淨利潤跌近１１％

聯想控股（０３３９６）附屬聯泓新科技首季度淨利潤升近３９％

高德地圖在港推車費保鑣功能，識別司機惡意兜路乘客可先行賠付

鴻福堂（０１４４６）夥Ｎｕｔｒｉｂｉｔｅ推出ＡＩ專屬健康餐飲服務

億都（００２５９）聯營蘇州清越首季虧損擴大至１７００萬元

融創中國（０１９１８）清盤呈請聆訊延期至８月２５日

中國廣核電力（０１８１６）台山及廣西多個機組項目獲得國務院核准

中國移動（００９４１）香港將於６月３０日終止３Ｇ服務

中集安瑞科（０３８９９）首季收益按年升２４﹒４％至５７﹒６５億人民幣；附屬中集環科首

季淨利潤減５７％至２２３８萬人幣

康方生物（０９９２６）皇牌新藥有進展惟捱沽，專家憂在美上市有難度

恒隆地產（００１０１）在上海推重點活動慶祝成立６５周年，商場客流量升約三成

滙豐控股（００００５）完成總代價２０億美元在英、港兩地回購近１﹒８億股；滙控等四大銀

行據報向英國財政部爭取廢除零售投行分隔制度

中信銀行全線上調存息，招商永隆快閃６個月３﹒２厘

蘇黎世保險與和記電訊策略合作，推結合外遊數據及旅遊保險計劃

勝利證券獲准提供兩大關鍵服務，推進資管及結構產品

新地（０００１６）西沙項目首輪沽清，加推１３３伙最快周末開售

藥明康德（０２３５９）首季純利升８９﹒１％至３６﹒７億人幣

粵海置地（００１２４）首季虧損擴大至１﹒５億元

上海醫藥（０２６０７）首季純利跌１３﹒６％至１３﹒３億人幣

同仁堂科技（０１６６６）第一季純利按年跌４﹒４％至２﹒３億元人民幣

海信家電（００９２１）首季純利升１４﹒９％至１１﹒３億人幣

秦港股份（０３３６９）首季純利跌３﹒０７％至４﹒２億人幣

威海銀行（０９６７７）首季淨利潤升７﹒８％至６﹒５億元人幣

天機控股（０１５２０）成功配售１﹒２３億股，淨籌４７５９萬元

高陞集團（０１２８３）獲授香港兩項工程合同，涉約１﹒８億元

李寧（０２３３１）首季零售流水按年增長低單位數

領展（００８２３）委任領展房地產投資總監，負責日本投資

中興通訊（００７６３）副總裁胡俊劼：公司正切入陪伴機器人賽道

外交部評長和（００００１）港口交易表示望各方審慎行事，與有關部門充分溝通

大唐環境（０１２７２）擬售脫硫脫硝特許經營協議資產，底價１﹒６８億人民幣

景瑞控股（０１８６２）清盤呈請聆訊進一步押後至８月２６日

華僑及花旗指定分行五一黃金周延長營業時間

山東墨龍（００５６８）首季純利跌９７﹒５％至５４２﹒３萬人幣

山東新華製藥（００７１９）首季純利跌２１％至１﹒１億人幣

復旦張江（０１３４９）首季純利升１３﹒５％至２６６﹒５萬人幣

泰格醫藥（０３３４７）首季純利跌２９﹒６％至１﹒６５億人幣

華電國際（０１０７１）成立抽水蓄能合資公司獲董事會通過

順泰控股（０１３３５）將斥資１４９８萬元購買儲存伺服器等機器

現代牧業（０１１１７）附屬公司獲准在中國境內發行３億人幣中期票據

盈透證券香港違反監管規定遭證監會譴責及罰款４２０萬元

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《中國要聞》

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醫療保障法草案將提請全國人大審議，加強醫保監管

大灣區首條中歐班列電商快線啟航，深圳直達布達佩斯

商務部指四方面舉措增強消費對經濟增長拉動作用；深圳對電商平台按營收增長額０﹒５％給予

獎勵

第二艘國產大郵輪塢內起浮，進入內裝及完工調試階段

發改委指以舊換新１４００億將下達，建育兒補貼制度；及時出台增量政策，對實現今年目標充

滿信心；五方面舉措穩就業穩經濟，助出口企業避風險

內地首季黃金ＥＴＦ持倉增超３倍，黃金消費量降６％；首季規上工業企業利潤同比增０﹒８％

，由降轉增

人行２７９０億逆回購利率持平，淨投放１０３０億；人行研設民營中小企增信制度；首季個人

房貸增２千億；精準加力穩外貿，對中小企業不抽貸不斷貸；人行鄒瀾稱中國經濟基礎堅實，有

力支撐人幣匯率穩定

內地五一假期料２１５萬人次出入境，同比增２７％

上海再現「日光盤」，分析指中高端置換購房需求釋放

中證協擬規範證券從業人員投資行為

日產武漢工廠據報明年３月底停產

深圳首季ＧＤＰ增５﹒２％低全國水平，消費增逾３％

幸福航空取消五一前三天所有航班，傳欠薪「沒錢飛」

華為今年升級全球夥伴協作框架，面向中小企發布１２０多款新品

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒８％返２萬，美對台稅率料１５至２０％

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《大國博弈》

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人行回應美債波動表示單一資產變動對中國外儲影響有限；潘功勝稱美濫施關稅威脅金融穩定，

人行將採政策組合拳

外交部指中美兩國元首近期未通話；中國貿促會指近五成受訪外貿企業稱將減少對美業務；人社

部指美國關稅影響外貿企業崗位，將加大擴崗支持；發改委指是否進口美國飼料糧、能源，對中

國影響都不大；美國對等關稅必將失敗告終，中國反制有理有節；商務部對受關稅影響較大企業

推動「三增三減」支持；官媒預告增量政策６月底前推，美關稅如何出牌都有準備；官媒指４月

４０艘巴西大豆船停靠舟山港，同比增近五成；中國輸美貨物大減，有貨櫃航運公司停亞洲至美

國航線

歐盟要求中國防止原出口美國商品充斥歐盟市場；王文濤晤德國汽車業，冀妥善解決歐盟對華反

補貼案

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《國際要聞》

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日本首相訪問越南，兩國承諾持續推動自由貿易

朝中社表示金正恩親自下令朝軍，參與庫爾斯克州作戰

加拿大周一大選，總理卡尼領導的自由黨民調微弱領先；溫哥華汽車撞人增至１１人死亡，司機

被控８項謀殺罪

新加坡金管局指美國關稅將對新加坡經濟產生需求衝擊

與美國談判期間，伊朗港口大爆炸至少４０死逾千傷

特朗普稱澤連斯基在梵蒂岡會談中要求提供更多武器

鮑威爾發言捍衛聯儲局獨立，ＩＭＦ閉門會議爆掌聲；特朗普稱美國船隻應該免費通過巴拿馬和

蘇伊士運河；特朗普執政百日政策混亂，打擊投資者長持美債意願；特朗普創美國７０年來最低

總統百日支持度；馬斯克受歡迎程度急劇下降，僅３３％美國人有好感；美國小型企業控訴被關

稅壓垮表示寧願一把火燒毀海外庫存

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《外圍經濟》

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土耳其里拉危機重燃，央行加息難阻跌勢

澳洲財長回應標普評級警告，稱有空間兌現競選承諾

美國兩黨聯手打壓科技巨企Ｍｅｔａ及谷歌

豐田自動織機或漲停，豐田汽車對其作出收購提案

受關稅戰影響，亞馬遜及Ｓｈｅｉｎ商品開始漲價

萬利集團指關稅戰對客戶船用燃料需求沒有影響

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《其他消息》

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香港與巴林的全面性避免雙重課稅協定生效

葉雲龍獲委任為警務處副處長

政治局就加強ＡＩ發展集體學習，習近平稱堅持自立自強

李兆基喪禮今團體公祭，長和李澤鉅、新地郭家齊致祭

議員憂人才清單拖低本地薪酬，孫玉菡稱不會一成不變或只加不減

金管局成立專家小組以支援貿易融資數碼生態圈

陳茂波料首季香港ＧＤＰ增長穩健，五一黃金周內地客或增一成

差估署指３月樓價指數按月跌０﹒４９％，連跌４個月；中原十大屋苑周末錄７宗成交，連續４

周單位數成交；利嘉閣指首季樓價累跌１﹒７３％，料次季難扭跌勢；世邦魏理仕指樓價料短期

持續下行，租金續攀升

本港３月出口升１８﹒５％進口升１６﹒６％，遠勝預期

陳永傑稱樓價短期有再下行風險，籲政府落重藥穩樓市

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