《外圍焦點》歐元區公布消費者信心指數，美國２０大城市房價指數

《經濟通通訊社２９日專訊》市場觀望科技股於本周公布的季度業績，美股三大指數昨日收

市各有升跌。道指升１１４﹒０９點或０﹒２８％，報４０２２７﹒５９點；標普５００指數升

３﹒５４點或０﹒０６％，報５５２８﹒７５點；納指跌１６﹒８１點或０﹒１％，報

１７３６６﹒１３點。港股方面，恒生指數收市報２２００８，升３６點或０﹒２％，成交

１７７７億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今日５：００ｐｍ，歐元區公布４月消費者信心

指數。今晚８：３０ｐｍ，美國公布３月批發庫存，月率升幅料由０﹒３％擴大至０﹒６％。

９：００ｐｍ，美國公布２月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指數，經季節調

整月率升幅料由０﹒４６％收窄至０﹒４％。



在美國，今日公布業績的公司有：ＡｓｔｒａＺｅｎｅｃａ ＰＬＣ（ＵＳ﹒ＡＺＮ）、大

全新能源（ＵＳ﹒ＤＱ）、通用汽車（ＵＳ﹒ＧＭ）、虎虎科技（ＵＳ﹒ＨＵＨＵ）、晶科能源

（ＵＳ﹒ＪＫＳ）、可口可樂（ＵＳ﹒ＫＯ）、輝瑞（ＵＳ﹒ＰＦＥ）、貝寶

（ＵＳ﹒ＰＹＰＬ）、慧榮科技（ＵＳ﹒ＳＩＭＯ）、維薩卡（ＵＳ﹒Ｖ）等。（ｗａ）

