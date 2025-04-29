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29/04/2025 16:45

《外圍焦點》歐元區公布消費者信心指數，美國２０大城市房價指數

　　《經濟通通訊社２９日專訊》市場觀望科技股於本周公布的季度業績，美股三大指數昨日收
市各有升跌。道指升１１４﹒０９點或０﹒２８％，報４０２２７﹒５９點；標普５００指數升
３﹒５４點或０﹒０６％，報５５２８﹒７５點；納指跌１６﹒８１點或０﹒１％，報
１７３６６﹒１３點。港股方面，恒生指數收市報２２００８，升３６點或０﹒２％，成交
１７７７億元。
　
　　各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今日５：００ｐｍ，歐元區公布４月消費者信心
指數。今晚８：３０ｐｍ，美國公布３月批發庫存，月率升幅料由０﹒３％擴大至０﹒６％。
９：００ｐｍ，美國公布２月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指數，經季節調
整月率升幅料由０﹒４６％收窄至０﹒４％。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：ＡｓｔｒａＺｅｎｅｃａ　ＰＬＣ（ＵＳ﹒ＡＺＮ）、大
全新能源（ＵＳ﹒ＤＱ）、通用汽車（ＵＳ﹒ＧＭ）、虎虎科技（ＵＳ﹒ＨＵＨＵ）、晶科能源
（ＵＳ﹒ＪＫＳ）、可口可樂（ＵＳ﹒ＫＯ）、輝瑞（ＵＳ﹒ＰＦＥ）、貝寶
（ＵＳ﹒ＰＹＰＬ）、慧榮科技（ＵＳ﹒ＳＩＭＯ）、維薩卡（ＵＳ﹒Ｖ）等。（ｗａ）

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