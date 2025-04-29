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29/04/2025 09:15

期指高開７８點報２２０５０，國指期貨升３３點報８１１２

　　《經濟通通訊社２９日專訊》期指高開７８點報２２０５０，國指期貨高開３３點報
８１１２，科指期貨高開１７點報５００４。

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