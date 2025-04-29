期指高開７８點報２２０５０，國指期貨升３３點報８１１２

《經濟通通訊社２９日專訊》期指高開７８點報２２０５０，國指期貨高開３３點報
８１１２，科指期貨高開１７點報５００４。
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29/04/2025 09:15
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下一篇新聞︰29/04/2025 09:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５５５７﹒３升４﹒３點
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29/04/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數７４５０８張減７０５３６張
29/04/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數２３８６８張，減２９４６０張
28/04/2025 19:28 《再戰明天》美國公布２０大城市房價指數，多隻內銀及滙控業績
28/04/2025 19:23 《日入而息》內地增量政策６月底前推，高盛調高南向資金流入預測
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