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期貨新聞

29/04/2025 16:31

５月期指最後交易價２１９２７升２２點，低水８１點

　　《經濟通通訊社２９日專訊》是日期指結算，即月期指估計結算價為２２０１１，即月國指
期貨估計結算價為８０８２，而即月科指期貨估計結算價為５０２３。
　
　　５月期指最後交易價２１９２７，升２２點，低水８１點，暫成交７０８３０張。５月國指
期貨最後交易價８０５０，跌２５點，低水１８點，暫成交７３４６０張。另外，５月科指期貨
最後交易價５０３２，升２５點，高水１２點，暫成交１００７７７張。

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