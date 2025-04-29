５月期指最後交易價２１９２７升２２點，成交７０８３０張

《經濟通通訊社２９日專訊》是日期指結算，即月期指估計結算價為２２０１１，即月國指

期貨估計結算價為８０８２，而即月科指期貨估計結算價為５０２３。



５月期指最後交易價２１９２７，升２２點，低水８１點，成交７０８３０張。５月國指期

貨最後交易價８０５０，跌２５點，低水１８點，成交７３４７６張。另外，５月科指期貨最後

交易價５０３２，升２５點，高水１２點，成交１００７７７張。

