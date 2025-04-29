《日入而息》滙控季績勝預期兼加碼回購，工行建行首季少賺４％

《今天重點》

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滙控（００００５）首季列帳基準稅前利潤跌２５％，息０﹒１美元；滙控首季收入跌１５％，

預期信貸損失９億美元；３年平均ＲｏＴＥ目標１５％，今年派息率五成；擬展開新一輪最多３

０億美元股份回購計劃；香港上海滙豐銀行首季列帳基準除稅前利潤增１２％；滙豐香港首季稅

前多賺一成，就商業房地產增加撥備；滙控艾橋智料關稅潛在使集團收入受低單位數影響

恒生銀行（０００１１）宣派第一次中期股息每股１﹒３元

工行（０１３９８）首季少賺４％至８４１﹒６億人幣，不良貸款率降

建行（００９３９）首季純利跌４％至８３３﹒５億人幣

中行（０３９８８）首季少賺２﹒９％至５４３﹒６４億元人幣

農行（０１２８８）首季多賺２﹒２％至７１９﹒３１億元人幣

交行（０３３２８）首季純利２５３﹒７億人幣，按年升１﹒５４％

招行（０３９６８）首季純利跌２﹒１％至３７２﹒９億人幣

中銀香港（０２３８８）首季減值準備前經營溢利升１５﹒６％，首派季息２９仙

國壽（０２６２８）首季多賺３９﹒５％至２８８億元人幣

中石油（００８５７）首季多賺２﹒３％至４６８億人幣，收入跌７﹒３％

中海油（００８８３）首季純利跌７﹒９％至３６５﹒６億人幣

萬洲（００２８８）首季生物公允值調整前純利升２１％至３﹒６億美元

澳博（００８８０）首季虧轉盈賺３１００萬元，博彩淨收益升７﹒５％

港交所（００３８８）與證監會據報就中概股回流意向已與部分相關企業進行接觸

習近平考察上海稱加快建成具全球影響力科技創新高地；習近平上海訪新開發銀行，倡提供更多

低成本基建融資

中方發布《不跪》視頻，外交部表示幫助各方更好理解立場；外交部回應波音風波指美方應在平

等尊重基礎上開展對話；商務部回應拒收波音飛機指美揮關稅大棒，無法正常貿易；商務部發布

醫用ＣＴ球管反傾銷案調查問卷通知

加拿大執政自由黨在大選領先，卡尼料連任總理；加拿大總理卡尼發表勝選演講稱「我們將贏得

貿易戰」；加拿大選舉中，特朗普再提讓加國成為第５１個州

美國政府兩部門開始調查哈佛及其法學期刊；特朗普將舉辦「投資美國」活動，企業高管受邀；

貝森特擬７月４日通過減稅計劃，最快本周公布Ｘ日

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《即日市況》

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恒指全日升３６點收報２２００８險企兩萬二，四大內銀績前偏軟

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《深滬股市》

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五一假前淡靜，滬指收跌０﹒０５％，兩市成交僅萬億

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《美元匯價》

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歐元最新報１﹒１３８０╱８１，日圓最新報１４２﹒７１╱７４

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《公司資訊》

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滙控（００００５）首季列帳基準稅前利潤跌２５％，息０﹒１美元；滙控首季收入跌１５％，

預期信貸損失９億美元；３年平均ＲｏＴＥ目標１５％，今年派息率五成；擬展開新一輪最多３

０億美元股份回購計劃；香港上海滙豐銀行首季列帳基準除稅前利潤增１２％；滙豐香港首季稅

前多賺一成，就商業房地產增加撥備；滙控艾橋智料關稅潛在使集團收入受低單位數影響

恒生銀行（０００１１）宣派第一次中期股息每股１﹒３元

晉安實業（０２２９２）開市前停牌，待發內幕消息

零食連鎖零售商鳴鳴很忙申港ＩＰＯ，去年多賺近３倍

交行（０３３２８）配售Ａ股，滙控料錄除稅前虧損最多１６億美元

商湯（０００２０）與編程貓達成戰略合作，探索ＡＩ在教育領域應用

阿里（０９９８８）千問３開源，英偉達、ＡＭＤ等芯片龍頭連夜成功適配

ＨＫＴＶｍａｌｌ夥香港郵政增設１１８間郵政局自取點

工銀亞洲推信用卡迎新加碼獎賞

普徠仕與星展香港達成零售基金分銷合作夥伴關係

東鐵３個月２宗工程車事故，港鐵（０００６６）邀獨立顧問提供改善建議

比亞迪（０１２１１）柬埔寨乘用車工廠奠基，料第四季投產，年產能１萬輛

海豐國際（０１３０８）首季收入按年增加３８﹒６％至７﹒６億美元；就建造兩艘集裝箱船舶

行使期權，總代價５７９６萬美元

華懋瑜一．天海現樓推售以來累沽１０５伙，套現逾１２億

新世界（０００１７）滶晨最快第２季登場，內地合約銷售升逾５２％

ＰＡＯｂａｎｋ去年淨利息收入升七成至逾１﹒３億元

中國恒大（０３３３３）集團清盤人稱許家印拒絕披露資產詳情

萬洲（００２８８）首季生物公允值調整前純利升２１％至３﹒６億美元

中行（０３９８８）首季少賺２﹒９％至５４３﹒６４億元人幣

郵儲行（０１６５８）首季純利跌２﹒６％至２５２﹒５億人幣；提名陳雪為該行非執行董事候

選人

國壽（０２６２８）首季多賺３９﹒５％至２８８億元人幣

中石油（００８５７）首季多賺２﹒３％至４６８億人幣，收入跌７﹒３％

工行（０１３９８）首季少賺４％至８４１﹒６億人幣，不良貸款率降

建行（００９３９）首季純利跌４％至８３３﹒５億人幣

交行（０３３２８）首季純利２５３﹒７億人幣，按年升１﹒５４％

招行（０３９６８）首季純利跌２﹒１％至３７２﹒９億人幣

中銀香港（０２３８８）首季減值準備前經營溢利升１５﹒６％，首派季息２９仙

中海油（００８８３）首季純利跌７﹒９％至３６５﹒６億人幣

農行（０１２８８）首季多賺２﹒２％至７１９﹒３１億元人幣

ＰＣＣＷ Ｇｌｏｂａｌ與銀河航天在港成功完成低軌衛星測試

東方證券（０３９５８）首季純利升６２％至１４﹒４億人幣

廣深鐵路股份（００５２５）首季純利跌１４﹒４％至４﹒７億人幣

人保（０１３３９）首季純利升４３﹒４％至１２８﹒５億人幣

澳博（００８８０）首季虧轉盈賺３１００萬元，博彩淨收益升７﹒５％

中信証券（０６０３０）首季純利升３２％至６５﹒５億人幣

中遠海運港口（０１１９９）首季純利升３３﹒５％至８３９１萬美元

廸生創建（００１１３）獲潘廸生溢價５０﹒６％提私有化，涉最多１１億，明復牌

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《中國要聞》

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習近平考察上海稱加快建成具全球影響力科技創新高地；習近平上海訪新開發銀行，倡提供更多

低成本基建融資

全國人大委員長會議聽取民營經濟促進法草案修改匯報

三部門指開展市場准入壁壘清理行動，清理地方性法規

內地兩大指數公司本月起降低指數基金使用費

能源局支持能源領域民企上市、參股投資核電項目；發改委能源局發文指放寬電力限價，不再運

行調峰功能；煤炭運銷協會指規範煤炭進口秩序，控制國際市場風險

五一鐵路運輸８天料載客１﹒４４億人次，同比增５％；五一假期多地政府開放機關食堂，提供

平價地方美食；幸福航空五一假期航班同告取消，屬西安國資欠薪多時

統計指３月新增境內首發上市公司１４家，募資９２億；商務部指首季服務外貿增８﹒７％，旅

行出口增９８％

人行３４０５億逆回購利率持平，淨投放１２００億；人行部署金融「五篇大文章」統計，嚴格

落實審核責任

財政部下周五續發７１０億３０年期超長期特別國債

今年第二批８１０億超長期特別國債資金已下達地方

北京對民企流動資金貸款期限將放寬至１０年

廣州南沙買房送學位落地，一線城市中首個實行區域

深圳皇崗口岸重建並取消貨檢調整工作料年內完成

保時捷中國指「考慮在華停售電動車」「不將小米當對手」等屬誤讀

遼陽一飯店大火２２死３傷，習近平指示全力救治傷者

機器人半馬冠軍「天工Ｕｌｔｒａ」拍賣，以１０１萬成交

微信安全中心表示絕不會以帳號違規為由致電用戶，凡此均屬電信詐騙

機構料４月中國製造業ＰＭＩ跌至４９﹒８，重回收縮

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《寶島快訊》

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台股收升１％，報２０２３２﹒６３點

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《大國博弈》

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韓國男團傳福州開演唱會，中國示好鄰國十年限韓令或鬆

日中友好議員聯盟代表團訪華，冀水產解禁、再租熊貓

中方發布《不跪》視頻，外交部表示幫助各方更好理解立場；外交部回應波音風波指美方應在平

等尊重基礎上開展對話；商務部回應拒收波音飛機指美揮關稅大棒，無法正常貿易；商務部發布

醫用ＣＴ球管反傾銷案調查問卷通知

白宮官員指特朗普將減輕汽車關稅影響；關稅大棒變迴力鏢，洛杉磯港貨運量下周將銳減３６％

；沃爾瑪據報自行承擔高額關稅，要求中國供應商恢復發貨

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《國際要聞》

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伊朗利誘美國達成核協議，稱蘊藏萬億美元投資機會

巴基斯坦防長稱印巴緊張局勢可能升級

西班牙和葡萄牙大停電，西班牙宣布國家緊急狀態

加拿大執政自由黨在大選領先，卡尼料連任總理；加拿大總理卡尼發表勝選演講稱「我們將贏得

貿易戰」；加拿大選舉中，特朗普再提讓加國成為第５１個州

美國政府兩部門開始調查哈佛及其法學期刊；特朗普將舉辦「投資美國」活動，企業高管受邀；

貝森特擬７月４日通過減稅計劃，最快本周公布Ｘ日

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《外圍經濟》

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英偉達回應分拆中國業務傳聞表示完全假消息，毫無根據

摩根大通任命杜峯擔任亞太業務副主席

標普不再考慮下調波音評級至垃圾級

債劵和外匯收入大增，德銀第一季度淨利上升３９％

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《其他消息》

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上海印發靈活就業人員住房公積金辦法，港澳台可參加

內地網絡安全公司ＲａｎｋＥＺ在港設地區總部拓展業務

崔定邦稱旅遊界已做好準備迎接勞動節黃金周訪港旅客

港交所與證監會據報就中概股回流意向已與部分相關企業進行接觸

環聯指香港去年可疑數碼詐騙交易率達６﹒２％，連續五年高於全球

羅淑佩訪問阿聯酋迪拜，期望吸引更多中東旅客

房屋局表示本港一手私樓潛在供應降至１０﹒５萬伙

毛孟靜、譚文豪、郭家麒及范國威清晨刑滿出獄

５月期指最後交易價２１９２７升２２點，成交７０８３０張

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