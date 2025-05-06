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06/05/2025 17:49

《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布貿易收支

　　《經濟通通訊社６日專訊》市場關注特朗普最新宣布針對海外拍攝電影徵收１００％關稅的
政策，本周召開的聯儲局貨幣政策會議亦存在不確定性。美股昨日（５日）反覆偏軟，道指收市
跌９８﹒６０點或０﹒２４％，報４１２１８﹒８３點；標普５００指數跌３６﹒２９點或
０﹒６４％，報５６５０﹒３８點；納指跌１３３﹒４９點或０﹒７４％，報１７８４４﹒２４
點。港股方面，恆生指數收市報２２６６２，升１５８點或０﹒７％，成交２１３４億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，美聯儲的聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）開始召開為期兩天的利
率會議（至７日）。本港時間今晚６：００ｐｍ，歐洲央行管委暨意大利央行總裁帕內塔在亞洲
開發銀行年會上就支付發表講話。９：００ｐｍ，英倫銀行副總裁布里登在零點論壇作為小組成
員發言。
　
　　數據方面，今日５：００ｐｍ，歐元區公布３月生產者物價指數，月率料由０﹒２％逆轉至
下滑１﹒４％，年率升幅料由３％收窄至２﹒５％。今晚８：３０ｐｍ，美國公布３月貿易收支
，料由負１２２７億美元惡化至負１３７２億美元。明日，中國公布４月外匯儲備，料由
３２４０６﹒７億美元升至３２９５０億美元。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍｉｃｒｏ　Ｄｅｖｉｃｅｓ
（ＵＳ﹒ＡＭＤ）、Ｍａｒｒｉｏｔｔ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（ＵＳ﹒ＭＡＲ）、
Ｒｉｖｉａｎ　Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ（ＵＳ﹒ＲＩＶＮ）等。（ｗａ）

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