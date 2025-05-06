《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布貿易收支

《經濟通通訊社６日專訊》市場關注特朗普最新宣布針對海外拍攝電影徵收１００％關稅的

政策，本周召開的聯儲局貨幣政策會議亦存在不確定性。美股昨日（５日）反覆偏軟，道指收市

跌９８﹒６０點或０﹒２４％，報４１２１８﹒８３點；標普５００指數跌３６﹒２９點或

０﹒６４％，報５６５０﹒３８點；納指跌１３３﹒４９點或０﹒７４％，報１７８４４﹒２４

點。港股方面，恆生指數收市報２２６６２，升１５８點或０﹒７％，成交２１３４億元。



各國重要經濟活動方面，美聯儲的聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）開始召開為期兩天的利

率會議（至７日）。本港時間今晚６：００ｐｍ，歐洲央行管委暨意大利央行總裁帕內塔在亞洲

開發銀行年會上就支付發表講話。９：００ｐｍ，英倫銀行副總裁布里登在零點論壇作為小組成

員發言。



數據方面，今日５：００ｐｍ，歐元區公布３月生產者物價指數，月率料由０﹒２％逆轉至

下滑１﹒４％，年率升幅料由３％收窄至２﹒５％。今晚８：３０ｐｍ，美國公布３月貿易收支

，料由負１２２７億美元惡化至負１３７２億美元。明日，中國公布４月外匯儲備，料由

３２４０６﹒７億美元升至３２９５０億美元。



在美國，今日公布業績的公司有：Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｍｉｃｒｏ Ｄｅｖｉｃｅｓ

（ＵＳ﹒ＡＭＤ）、Ｍａｒｒｉｏｔｔ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（ＵＳ﹒ＭＡＲ）、

Ｒｉｖｉａｎ Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ（ＵＳ﹒ＲＩＶＮ）等。（ｗａ）

