即月期指最後交易價２２５３６升１１３點，低水１２７點

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指最後交易價２２５３６，升１１３點，低水１２７點，
暫成交８２９１２張。即月國指期貨最後交易價８２４０，升２０點，低水２２點，暫成交
７１３４６張。另外，即月科指期貨最後交易價５２２６，跌８點，低水１４點，暫成交
８８４８８張。
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06/05/2025 16:31
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上一篇新聞︰06/05/2025 16:46 即月期指最後交易價２２５３６升１１３點，成交８３０１５張
下一篇新聞︰06/05/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５６５７﹒５跌逾１４點
06/05/2025 17:49 《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布貿易收支
06/05/2025 17:20 【夜期時段】即月期指報２２４４６點，跌９０點，低水２１７點
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06/05/2025 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５６６３﹒３跌８﹒５點
06/05/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１３９０７４張，增９５８張
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