即月期指最後交易價２２５３６升１１３點，低水１２７點

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指最後交易價２２５３６，升１１３點，低水１２７點，

暫成交８２９１２張。即月國指期貨最後交易價８２４０，升２０點，低水２２點，暫成交

７１３４６張。另外，即月科指期貨最後交易價５２２６，跌８點，低水１４點，暫成交

８８４８８張。

