  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
期貨新聞

06/05/2025 17:20

【夜期時段】即月期指報２２４４６點，跌９０點，低水２１７點

　　《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２５４０點，升４點，低水１２３
點，最新報２２４４６點，跌９０點，低水２１７點，合約成交１１２３張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８２３９點，跌１點，低水２３點，最新報８２１２點，跌
２８點，低水５０點，合約成交５３３張。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回期貨新聞

上一篇新聞︰06/05/2025 17:49  《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布貿易收支

下一篇新聞︰06/05/2025 16:46  即月期指最後交易價２２５３６升１１３點，成交８３０１５張

其他期貨新聞
More

06/05/2025 16:31  即月期指最後交易價２２５３６升１１３點，低水１２７點

06/05/2025 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５６５７﹒５跌逾１４點

06/05/2025 09:15  期指高開１５２點報２２５７５，國指期貨升５５點報８２７５

06/05/2025 09:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５６６３﹒３跌８﹒５點

06/05/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１３９０７４張，增９５８張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

港股 | 蕭猷華：中美貿易戰有望進一步降溫

04/05/2025 15:03

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，集友銀行增低門檻1個月定存，信銀...

04/05/2025 10:55

貨幣攻略

中國奮進、美國自殘，強弱逆轉

02/05/2025 08:17

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處