【夜期時段】即月期指報２２４４６點，跌９０點，低水２１７點

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２５４０點，升４點，低水１２３
點，最新報２２４４６點，跌９０點，低水２１７點，合約成交１１２３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８２３９點，跌１點，低水２３點，最新報８２１２點，跌
２８點，低水５０點，合約成交５３３張。
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06/05/2025 17:20
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06/05/2025 16:31 即月期指最後交易價２２５３６升１１３點，低水１２７點
06/05/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５６５７﹒５跌逾１４點
06/05/2025 09:15 期指高開１５２點報２２５７５，國指期貨升５５點報８２７５
06/05/2025 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５６６３﹒３跌８﹒５點
06/05/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１３９０７４張，增９５８張
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