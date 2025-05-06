【夜期時段】即月期指報２２４４６點，跌９０點，低水２１７點

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２５４０點，升４點，低水１２３

點，最新報２２４４６點，跌９０點，低水２１７點，合約成交１１２３張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８２３９點，跌１點，低水２３點，最新報８２１２點，跌

２８點，低水５０點，合約成交５３３張。

