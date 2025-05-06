《日入而息》外匯基金首季投資收入６７２億，金管局再入市注資

《今天重點》

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外匯基金首季投資收入６７２億元，債券收益４０６億，港股轉賺；余偉文稱香港金融體系有足

夠能力應對各種挑戰；余偉文稱難以預計外匯基金次季走勢，美元資產降至約７９％

港匯偏強，金管局再向市場注資１２７﹒８８億港元；金管局紐約時段入市再注資６０５﹒４３

億，３度注資共１１６６億

金管局料港元需求未來２至３個月增，受惠重磅新股上市及企業派息；華僑銀行指亞洲貨幣升值

及港元需求增，料金管局未來數天或續入市

港交所及證監會推科企專線，特專科技和生物科企准保密形式申上市

太古（０００１９）（０００８７）建議分拆ＴＣＰＣＬ並於泰國證券交易所獨立上市

李家超稱黃金周假期１１０萬旅客入境按年升２２％，丁財兩旺；港交所將會開通科企專線，證

監會將於今天公布細節；內地特種兵旅遊常態化，李家超稱香港應保持歡迎各種旅客態度；仁滙

醫務疑結業，李家超指將追究法律責任，研冷靜期規管預繳消費；李家超周六率領代表團訪問中

東國家，包括卡塔爾及科威特

證監會高層訪問阿布扎比和迪拜推動虛擬資產合作

奇瑞汽車傳港上市籌１１７億，保薦人由中資投銀包攬

寧德時代據報評估投資者對香港招股認購意向

人行、金監總局、中證監明早召開發布會，介紹穩市場穩預期政策

外交部重申談判大門敞開，美方應停止威脅、施壓；長和據報獲准賣巴拿馬運河以外港口，中國

外交部：沒根據

上海黃金交易所據報將在港建立倉庫，助人民幣計價產品提升知名度

防長向高級將領開刀，欲削減２０％四星將領；貝森特稱美國是全球資本的首選目的地

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《即日市況》

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恒指全日升１５８點報２２６６２，農夫山泉升７％，周大福升６％

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《深滬股市》

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滬指復市收升１﹒１％企穩三千三，五一出遊消費報喜

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《美元匯價》

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美日重上１４５水平，１４７阻力大

歐元最新報１﹒１３１３╱１４，日圓最新報１４３﹒２７╱２８

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《公司資訊》

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奇瑞汽車傳港上市籌１１７億，保薦人由中資投銀包攬

寧德時代據報評估投資者對香港招股認購意向

傳集資逾百億元，Ａ股藥企恒瑞醫藥通過本港上市聆訊

螞蟻集團據報尋求將螞蟻國際獨立在港上市

內地版蘋果ＡＩ傳隨ｉＯＳ１８﹒６上線，由阿里（０９９８８）百度（０９８８８）提供技術

支持

淘寶閃購上線６天，外賣單日訂單量已破１０００萬；淘寶閃購大派１億杯奶茶，用戶擠爆Ａｐ

ｐ一度無法進入

正榮地產（０６１５８）午後停牌，停牌前報０﹒０４４元升逾２％

宜明昂科（０１５４１）委任Ｗｅｉｈａｉ Ｈｅ為首席業務官

平保（０２３１８）為黃石國家公園附近車禍啟動海外急難救援

茶百道（０２５５５）五一期間多家門店銷量增幅超１７００％

零跑汽車（０９８６３）五一假期５天全系訂單超１８０００台

滙控（００００５）據報計劃為英國財富管理業務招募２００人

獅騰控股（０１５２８）夥字節跳動旗下ＢｙｔｅＰｌｕｓ拓亞太企業ＡＩ市場

南山鋁業國際（０２６１０）母企首季海外氧化鋁市場均價較去年全年跌３％

奈雪的茶（０２１５０）五一假期部分門店訂單量突破千杯

中銀香港（０２３８８）透過「戶口互聯」計劃，簡化個人無抵押貸款及信用卡申請

Ｌａｌａｍｏｖｅ不排除海外逾４００城市引入低空經濟業務

京東（０９６１８）在內地申請註冊多枚「Ｊｏｙｒｏｂｏｔａｘｉ」商標；京東線下超級體驗

店京東ＭＡＬＬ疑落戶灣仔灣景中心

新地（０００１６）西沙項目次輪銷售即日沽清，明日發售１５０伙

中國藝術金融（０１５７２）林小梅辭任行政總裁

中國碳中和（０１３７２）擬投資高爾街集團旗下證券型代幣發行平台

遠大醫藥（００５１２）用於治療膿毒症創新藥ＩＩ期臨床研究成功

環球醫療（０２６６６）安永將退任核數師，建議信永中和接任

正榮地產（０６１５８）控股股東委任聯合清盤人，明日起復牌

歌禮製藥（０１６７２）將在歐洲報告肥胖症候選藥物研究結果

ＨＧＣ環電拓展數據中心互聯至馬來西亞

中華電力（００００２）再推家居電力安全計劃，預計約二千家庭受惠

德視佳（０１８４６）首季眼科手術總數錄６００７例，按年減少３％

長和（００００１）據報獲准賣巴拿馬運河以外港口，中國外交部表示沒根據

滙控（００００５）就回購與摩根士丹利訂立多項非全權委託回購協議

上商推行「智安存」首階段試行措施，受保護存款需親臨分行解鎖

太古（０００１９）（０００８７）建議分拆ＴＣＰＣＬ並於泰國證券交易所獨立上市

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《中國要聞》

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貴州黔西翻船致１０死，習近平稱遏制重特大安全事故

四十多個非洲國家近百名中青年軍官今起應邀訪華十天

全國鐵路五一假期發送旅客超１億人次；「五一」出入境１０８９萬人次增三成，外國人增四成

；「五一」北京接待遊客人次增５﹒６％花費增６﹒９％；五一假期上海消費同比增１３％，入

境消費增逾２倍；五一假期深圳接待遊客近７００萬人次，按年增３６％；五一假期內地出入境

航線執行客運航班量同比增一成

五一假期海南７﹒９１萬人次免稅購物共５﹒１億人幣；「五一」全國重點零售和餐飲企業銷售

額同比增６％；五一假期國內遊人次增６﹒４％，出遊總花費增８％；五一假期全國快遞攬投超

４８億件，同比增兩成創新高

深交所將新增程序化交易及兩融交易管理情況評價

中國４月財新服務業ＰＭＩ降至５０﹒７，七個月最低

人行４０５０億逆回購利率持平，淨回籠６８２０億；人行、金監總局、中證監明早召開發布會

，介紹穩市場穩預期政策

首４月地方債發行同比增８４％，其中再融資債翻倍

特斯拉中國指Ｍｏｄｅｌ ３和煥新Ｍｏｄｅｌ Ｙ國產化率９５％

英媒指華為深圳建先進芯片廠，減少依賴外國技術

報告指七成以上新增客戶來自直播電商

小馬智行Ｒｏｂｏｔａｘｉ下半年接入Ｕｂｅｒ，中東市場率先上線

奇瑞汽車申請「奇瑞子期」「伯牙知音」等商標

山東滕州男子醉駕超車剷上巴士站，造成６死２傷

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒０５％，新台幣升勢明顯緩和

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《大國博弈》

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習近平稱中歐要堅持多邊主義，捍衛公平反對單邊霸凌；中國外交部表示中方與歐洲議會同步取

消相互交往限制

外交部重申談判大門敞開，美方應停止威脅、施壓；中日韓及東盟達成重要共識，加強區域團結

應對關稅戰；海關總署高層訪巴西、古巴和西班牙，簽約農食品輸華；美ＣＩＡ發片招募中國官

員竊密，中方指赤裸裸的挑釁

美議員敦促ＳＥＣ將阿里、百度、京東等２５家中企除牌

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《國際要聞》

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新加坡大選執政黨大勝，總理黃循財感謝選民信任

巴基斯坦稱印度幾乎截斷了傑納布河上游水流

被列為右翼極端組織，德國選擇黨告上法庭

９４歲巴菲特年底退休，巴郡接班人阿貝爾考驗膽識

美日貿談相持不下，美國拒絕完全豁免對日本關稅

美泰撤回２０２５年銷售展望，因關稅影響玩具業務

防長向高級將領開刀，欲削減２０％四星將領；貝森特稱美國是全球資本的首選目的地

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《外圍經濟》

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歐洲股市創２０２１年以來最長連漲，經濟前景好轉

特朗普故布關稅迷陣，市場陷入四面埋伏；花旗ＣＥＯ指經濟訊號不明朗，聯儲局利率決策難度

增

ＩＭＦ指關稅戰下中國面臨通縮壓力

ＳＨＥＩＮ及Ｔｅｍｕ加大英法廣告投放，轉移美國關稅

普華永道據悉將在美國裁員約１５００人

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《其他消息》

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李家超稱黃金周假期１１０萬旅客入境按年升２２％，丁財兩旺；港交所將會開通科企專線，證

監會將於今天公布細節；內地特種兵旅遊常態化，李家超稱香港應保持歡迎各種旅客態度；仁滙

醫務疑結業，李家超指將追究法律責任，研冷靜期規管預繳消費；李家超周六率領代表團訪問中

東國家，包括卡塔爾及科威特

港匯偏強，金管局再向市場注資１２７﹒８８億港元；金管局指市場環境於４月急劇轉差，貿易

戰對全球貿易造成重大損害；外匯基金首季投資收入６７２億元，債券收益４０６億，港股轉賺

；余偉文稱香港金融體系有足夠能力應對各種挑戰；余偉文稱難以預計外匯基金次季走勢，持美

元資產安排不變；第一季中小企感銀行收緊貸款比例由０％增至５％；金管局料港元需求未來２

至３個月增，受惠重磅新股上市及企業派息；全球資金將重新配置，避險情緒會帶動貨幣更多元

化；華僑銀行指亞洲貨幣升值及港元需求增，料金管局未來數天或續入市

上海黃金交易所據報將在港建立倉庫，助人民幣計價產品提升知名度

許正宇稱香港與卡塔爾在人民幣國際化業務有很大合作機遇；證監會高層訪問阿布扎比和迪拜推

動虛擬資產合作

五一黃金周最後一天，截至晚上９時近９０萬人次出入境；五一黃金周酒店及餐飲業生意上升；

謝邱安儀稱五一黃金周零售市道有升有跌，料市況繼續困難

港鐵落馬洲站黃金周期間網絡擠塞，議員指涉電訊商網絡問題

陳茂波出席亞開行年會，稱香港將繼續保持自由港地位

逾４０家Ａ股公司據報擬赴港上市，當中消費及科技公司佔多數；港交所及證監會推科企專線，

特專科技和生物科企准保密形式申上市

４月住宅買賣合約總值按月升８﹒７％，按年跌４５％；４月樓宇買賣創５個月新高，惟料５月

數字回落三成；十大屋苑周末錄１４宗成交，按周倍升

山頂種植道２５號全幢物業放售，意向價３﹒９８億元

建造業商會對未來工程量審慎樂觀，建議輸入外勞制度增加靈活性

保安局倡增３首長級，以落實關鍵基礎設施條例；消委會總幹事黃鳳嫺今約滿後離任，何應富署

任將適時公布遴選結果

澳門五一黃金周入境旅客按年升四成至８５萬人次；澳門旅遊業指五一黃金周酒店客滿，將推優

惠迎淡季

調查指２４％香港旅客選擇獨遊，今年逾半獨遊客計劃增加旅遊預算

瑞銀研究部料市場波動性續高企，恒指無明確短期買賣信號

林建岳稱所有旅客都是香港珍貴客人，應以禮相待

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