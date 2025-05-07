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期貨新聞

07/05/2025 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１９０４０３張，增逾二萬張

　　《經濟通通訊社７日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１９０４０３張，
較前增２０６７７張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２６７８７１張，增２１００４張。
　
　　　　　　　　　　　　近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　　　＋╱－　　　所有月份　　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　０６╱０５（二）　１９０４０３　　２０６７７　２６７８７１　　２１００４
　　０２╱０５（五）　１６９７２６　　－１２５０　２４６８６７　　　　５６９
　　３０╱０４（三）　１７０９７６　　－９１５３　２４６２９８　　－７９７５
　　２９╱０４（二）　１８０１２９　　　３１７９　２５４２７３　　　３２２１
　　２８╱０４（一）　　７４５０８　－７０５３６　３２５５６０　－３４２２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　　＋╱－　　　所有月份　　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　０６╱０５（二）　６２７６７　　－２２４７　１１４０８８　　－２６７５
　　０２╱０５（五）　６５０１４　　　　１８２　１１６７６３　　　　８１１
　　３０╱０４（三）　６４８３２　　　１７０２　１１５９５２　　　２７８８
　　２９╱０４（二）　６３１３０　　　－３１９　１１３１６４　　　－３６７
　　２８╱０４（一）　１３９４８　－４１８９３　１２７４７９　－１９６０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數

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