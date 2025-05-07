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07/05/2025 17:10

《外圍焦點》歐元區公布零售銷售，美儲局公布議息結果

　　《經濟通通訊社７日專訊》美股三大指數昨日（６日）收市報跌，市場在聯儲局議息會議前
採取避險行動。道指跌３８９﹒８３點或０﹒９５％，報４０８２９﹒００點；標普５００指數
跌４３﹒４７點或０﹒７７％，報５６０６﹒９１點；納指跌１５４﹒５８點或０﹒８７％，報
１７６８９﹒６６點。港股方面，恆生指數收市報２２６９１，升２９點或０﹒１％，成交
２４０１億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間８日凌晨２：００ａｍ，美聯儲ＦＯＭＣ宣布利率決定和
政策聲明；２：３０ａｍ，美聯儲主席鮑威爾舉行記者會。
　
　　數據方面，今日５：００ｐｍ，歐元區公布３月零售銷售，月率料由０﹒３％逆轉至下滑
０﹒１％，年率升幅料由２﹒３％收窄至１﹒６％。明日２：００ａｍ，美國公布官方指標利率
，料維持於４﹒５％。３：００ａｍ，美國公布３月消費信貸，料由負８﹒１億美元升至
９３﹒９億美元。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：ＡＭＣ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ　
Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（ＵＳ﹒ＡＭＣ）、迪士尼（ＵＳ﹒ＤＩＳ）、Ｂａｒｒｉｃｋ　Ｇｏｌｄ　
Ｃｏｒｐ（ＵＳ﹒ＧＯＬＤ）、優步（ＵＳ﹒ＵＢＥＲ）等。（ｗａ）

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