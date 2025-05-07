期指高開５０１點報２３０３７，國指期貨升１７９點報８４１９

《經濟通通訊社７日專訊》期指高開５０１點報２３０３７，國指期貨高開１７９點報
８４１９，科指期貨高開１４４點報５３７０。
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07/05/2025 09:15
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07/05/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１９０４０３張，增逾二萬張
07/05/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１５２７７張，增２５２７１張
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06/05/2025 19:38 《日入而息》外匯基金首季投資收入６７２億，金管局再入市注資
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