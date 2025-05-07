即月期指最後交易價２２５９４升５８點，低水９８點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指最後交易價２２５９４，升５８點，低水９８點，暫成
交９６２４７張。即月國指期貨最後交易價８２３６，跌４點，低水６點，暫成交８１８４４張
。另外，即月科指期貨最後交易價５１９９，跌２７點，低水１點，暫成交１１９５９４張。
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07/05/2025 16:31
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