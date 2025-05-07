即月期指最後交易價２２５９４升５８點，低水９８點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指最後交易價２２５９４，升５８點，低水９８點，暫成

交９６２４７張。即月國指期貨最後交易價８２３６，跌４點，低水６點，暫成交８１８４４張

。另外，即月科指期貨最後交易價５１９９，跌２７點，低水１點，暫成交１１９５９４張。

